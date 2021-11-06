Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211106/bosanma-asamasindaki-esine-bu-evden-olum-cikacak-deyip-gogsune-ates-etti-1050538925.html
Boşanma aşamasındaki eşine 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti
Boşanma aşamasındaki eşine 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti
Antalya'da yaşayan Ayşe D, eşine "Bu evden ölüm çıkacak" dedikten sonra tabancayla intihar girişiminde bulundu. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T11:15+0300
2021-11-06T11:14+0300
yaşam
antalya
intihar girişimi
boşanma
soruşturma
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10d133216c1f4c04df936b64c91254c5.jpg
Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Barış D.'ye "İntihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak" diyen Ayşe D., kendisini kilitlediği banyoda tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe D. tedaviye alınırken, göğsünden giren kurşun ise sırtından çıktı.Banyonun kapısını kırıp içeri girdiğinde eşini kanlar içinde gören Barış D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe D.'yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.Ayşe D.'nin yapılan müdahalede kurşunun göğsünden girerek sırtından çıktığı anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ayşe D.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Barış D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_840b299278cf9a3ddbeb5488e82106ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, intihar girişimi, boşanma, soruşturma, intihar

Boşanma aşamasındaki eşine 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti

11:15 06.11.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© İHA / OZAN KÖSE
Abone ol
Antalya'da yaşayan Ayşe D, eşine "Bu evden ölüm çıkacak" dedikten sonra tabancayla intihar girişiminde bulundu.
Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Barış D.'ye "İntihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak" diyen Ayşe D., kendisini kilitlediği banyoda tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe D. tedaviye alınırken, göğsünden giren kurşun ise sırtından çıktı.
Banyonun kapısını kırıp içeri girdiğinde eşini kanlar içinde gören Barış D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe D.'yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Ayşe D.'nin yapılan müdahalede kurşunun göğsünden girerek sırtından çıktığı anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ayşe D.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Barış D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:19Kripto para vaadiyle dolandırıldı: 'Yakın arkadaşlarınızın yatırım paylaşımlarına inanmayın'
11:15Boşanma aşamasındaki eşine 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti
11:13Ülke genelinde sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu
11:10Bakan Kasapoğlu, burs ve kredilerin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı: 'Güle güle harcayın'
11:08Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı
11:05Kanser hastalarına uyarı: 'Kovid-19 aşısı için geç kalmayın'
11:03Meksika'da polis konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
11:02İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Vekili: 'Liberalleri artık iş başına getirmeyin'
10:50İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:45Ahmet Hakan: İktidara yakın bazı isimler bırakmıyor ki Millet İttifakı çatırdasın
10:42Akın Atalay: Cumhuriyet’in istihbaratla irtibatlı gazetecisi hala başka gazetede çalışıyor
10:26Aldatıldığından şüphelenip arkadaşını vurdu, eşini arayıp 'sıra sende' diye tehdit etti
10:13Hakan Ural'ın sağlık durumu ağırlaştı: 'Tarif edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk'
10:06Annesinin hayatı için 35 kilo verdi: 'Direndim ve başardım'
10:00Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 sikke yakalandı
09:56Yunanistan'ın geri ittiği 54 kaçak göçmen kurtarıldı
09:51Araştırma: Hava kirliliği sperm sayısında azalmaya neden oluyor
09:35Van merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
09:22İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri
09:16ABD Temsilciler Meclisi'nden 1 trilyon dolarlık altyapı paketine onay