https://tr.sputniknews.com/20211106/bosanma-asamasindaki-esine-bu-evden-olum-cikacak-deyip-gogsune-ates-etti-1050538925.html

Boşanma aşamasındaki eşine 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti

Boşanma aşamasındaki eşine 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti

Antalya'da yaşayan Ayşe D, eşine "Bu evden ölüm çıkacak" dedikten sonra tabancayla intihar girişiminde bulundu. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T11:15+0300

2021-11-06T11:15+0300

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yaşam

antalya

intihar girişimi

boşanma

soruşturma

intihar

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Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Barış D.'ye "İntihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak" diyen Ayşe D., kendisini kilitlediği banyoda tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe D. tedaviye alınırken, göğsünden giren kurşun ise sırtından çıktı.Banyonun kapısını kırıp içeri girdiğinde eşini kanlar içinde gören Barış D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe D.'yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.Ayşe D.'nin yapılan müdahalede kurşunun göğsünden girerek sırtından çıktığı anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ayşe D.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Barış D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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antalya, intihar girişimi, boşanma, soruşturma, intihar