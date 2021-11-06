Boşanma aşamasındaki eşine 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti

Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Barış D.'ye "İntihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak" diyen Ayşe D., kendisini kilitlediği banyoda tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe D. tedaviye alınırken, göğsünden giren kurşun ise sırtından çıktı.Banyonun kapısını kırıp içeri girdiğinde eşini kanlar içinde gören Barış D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe D.'yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.Ayşe D.'nin yapılan müdahalede kurşunun göğsünden girerek sırtından çıktığı anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ayşe D.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Barış D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Antalya'da yaşayan Ayşe D, eşine "Bu evden ölüm çıkacak" dedikten sonra tabancayla intihar girişiminde bulundu.
Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Barış D.'ye "İntihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak" diyen Ayşe D., kendisini kilitlediği banyoda tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe D. tedaviye alınırken, göğsünden giren kurşun ise sırtından çıktı.
Banyonun kapısını kırıp içeri girdiğinde eşini kanlar içinde gören Barış D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe D.'yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.
Ayşe D.'nin yapılan müdahalede kurşunun göğsünden girerek sırtından çıktığı anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ayşe D.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Barış D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.