Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211106/calistirildiklari-sirkten-kacan-sekiz-deve-ve-bir-lama-tum-gece-madrid-sokaklarini-turladi-1050543481.html
Çalıştırıldıkları sirkten kaçan sekiz deve ve bir lama, tüm gece Madrid sokaklarını turladı
Çalıştırıldıkları sirkten kaçan sekiz deve ve bir lama, tüm gece Madrid sokaklarını turladı
İspanya'da gece sirkten kaçan 8 deve ve bir lama, Madrid sokaklarına çıkınca polis alarma geçti. Sirk yöneticileri, hayvan hakları savunucularının hayvanların... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T16:38+0300
2021-11-06T16:38+0300
2021-11-06T16:38+0300
dünya
ispanya
madrid
lama
deve
sirk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050543456_0:106:650:472_1920x0_80_0_0_780fb0e734673b479092cbfcefe15019.jpg
İspanyol polisi dün gece, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda başkent yakınındaki bir sirkten kaçtıktan sonra Madrid sokaklarında sekiz deve ve bir lamanın başıboş kaldığını söyledi.Polis büyük uğraşlar vererek develeri geri götürdü. Hayvanların sirkten nasıl kaçtığı ise merak konusu oldu. Develerin sahibi Quiros Circus, AFP'ye verdiği görüşte hayvan hakları savunucularının hayvanların kaçmalarını sağladığını iddia etti.
ispanya
madrid
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050543456_0:45:650:533_1920x0_80_0_0_0d1d3d2484e91655433e596c6637fa37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, madrid, lama, deve, sirk
Çalıştırıldıkları sirkten kaçan sekiz deve ve bir lama, tüm gece Madrid sokaklarını turladı
İspanya'da gece sirkten kaçan 8 deve ve bir lama, Madrid sokaklarına çıkınca polis alarma geçti. Sirk yöneticileri, hayvan hakları savunucularının hayvanların kaçmalarını sağladığını iddia etti.
İspanyol polisi dün gece, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda başkent yakınındaki bir sirkten kaçtıktan sonra Madrid sokaklarında
sekiz deve ve bir lamanın başıboş kaldığını söyledi. Polis büyük uğraşlar vererek develeri geri götürdü. Hayvanların sirkten nasıl kaçtığı ise merak konusu oldu.
Develerin sahibi Quiros Circus, AFP'ye verdiği görüşte hayvan hakları savunucularının hayvanların kaçmalarını sağladığını iddia etti.