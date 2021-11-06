https://tr.sputniknews.com/20211106/calistirildiklari-sirkten-kacan-sekiz-deve-ve-bir-lama-tum-gece-madrid-sokaklarini-turladi-1050543481.html

Çalıştırıldıkları sirkten kaçan sekiz deve ve bir lama, tüm gece Madrid sokaklarını turladı

Çalıştırıldıkları sirkten kaçan sekiz deve ve bir lama, tüm gece Madrid sokaklarını turladı

İspanya'da gece sirkten kaçan 8 deve ve bir lama, Madrid sokaklarına çıkınca polis alarma geçti. Sirk yöneticileri, hayvan hakları savunucularının hayvanların... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T16:38+0300

2021-11-06T16:38+0300

2021-11-06T16:38+0300

dünya

ispanya

madrid

lama

deve

sirk

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İspanyol polisi dün gece, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda başkent yakınındaki bir sirkten kaçtıktan sonra Madrid sokaklarında sekiz deve ve bir lamanın başıboş kaldığını söyledi.Polis büyük uğraşlar vererek develeri geri götürdü. Hayvanların sirkten nasıl kaçtığı ise merak konusu oldu. Develerin sahibi Quiros Circus, AFP'ye verdiği görüşte hayvan hakları savunucularının hayvanların kaçmalarını sağladığını iddia etti.

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ispanya, madrid, lama, deve, sirk