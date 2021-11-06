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https://tr.sputniknews.com/20211106/cocuga-cinsel-istismar-saniginin-yargilanmasina-baslandi-yunanistanda-da-ayni-sucu-isledi-1050541113.html
Çocuğa cinsel istismar sanığının yargılanmasına başlandı: 'Yunanistan'da da aynı suçu işledi'
Çocuğa cinsel istismar sanığının yargılanmasına başlandı: 'Yunanistan'da da aynı suçu işledi'
Bursa'da sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat Özyiğit’in, Yunanistan'da da bir çocuğa cinsel... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T14:15+0300
2021-11-06T14:14+0300
yaşam
bursa
cinsel taciz
taciz
çocuğa tecavüz
çocuğa şiddet
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Bursa'da sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat Özyiğit’in, Yunanistan'da da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Mağdur çocuğun ailesinin avukatı, konuyla ilgili araştırma yapacaklarını söyledi.5 Temmuz 2021'de Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Özyiğit, sokakta arkadaşlarıyla oynayan kız çocuğuyla sohbet etti. Özyiğit, ardından elini omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa birlikte yürüdüğü kız çocuğunu burada öpmeye çalıştı.Bu sırada kız kardeşini almak için peşlerinden giden 7 yaşındaki ağabeyini fark eden Özyiğit, çocuğu bıraktı. Ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan mahalleli, Murat Özyiğit'i yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü.Özyiğit'in kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Murat Özyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Bütün çocukları severim, taciz etmedim'Hakkında 'Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanık Murat Özyiğit, hakimin suçun 'nitelikli cinsel saldırı' olduğu kanaati üzerine, dosya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.Duruşmada yeniden savunma yapan Özyiğit, eski ifadelerini tekrar ederek, "Kız erkek fark etmez, ben bütün çocukları severim. İddia edildiği gibi taciz etmedim" dedi.'Bir çocuğa istismarda bulunduğu için Yunanistan'dan sınır dışı edilmiş'Mağdur ailenin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, sanığın Yunanistan’da da benzer bir suça karıştığı için sınır dışı edildiği yönünde bir bilgi aldıklarını ifade ederek, "Bu dosya aslında Asliye Ceza Mahkemesi’nde sarkıntılık suçundan açılmıştı. Ama yapılan itirazlar sonucunda dosya cinsel saldırı olarak değerlendirildi ve ağır cezaya aktarıldı. İstismara uğrayan çocuk, henüz çok küçük. Fiilin nasıl gerçekleştiğini bilmiyor ama güvenini yitirmiş, psikolojisi bozulmuş durumda.Annesi olmadan dışarı çıkmıyor, annesinin olmadığı ortamlara girmiyor. Şahıs tutuklu olarak yargılanıyor. Zaten yaptığımız araştırmalara göre sanığın Yunanistan’da evli ve 1 çocuğu olduğu fakat bir çocuğa istismarda bulunduğu için sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Bununla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi.Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakların giderilmesi için erteledi.
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bursa, cinsel taciz, taciz, çocuğa tecavüz, çocuğa şiddet

Çocuğa cinsel istismar sanığının yargılanmasına başlandı: 'Yunanistan'da da aynı suçu işledi'

14:15 06.11.2021
© İHA / İHABursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan şahıs, mahkemedeki savunmasıyla şoke etti. Şahıs, "Ben kız olsun, erkek olsun tüm çocukları severim. O yüzden bu çocuğun da yanağından makas aldım. Tacizde bulunmadım" dedi.
Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan şahıs, mahkemedeki savunmasıyla şoke etti. Şahıs, Ben kız olsun, erkek olsun tüm çocukları severim. O yüzden bu çocuğun da yanağından makas aldım. Tacizde bulunmadım dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© İHA / İHA
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Bursa'da sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat Özyiğit’in, Yunanistan'da da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Mağdur çocuğun ailesinin avukatı, konuyla ilgili araştırma yapacaklarını söyledi.
5 Temmuz 2021'de Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Özyiğit, sokakta arkadaşlarıyla oynayan kız çocuğuyla sohbet etti. Özyiğit, ardından elini omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa birlikte yürüdüğü kız çocuğunu burada öpmeye çalıştı.

Bu sırada kız kardeşini almak için peşlerinden giden 7 yaşındaki ağabeyini fark eden Özyiğit, çocuğu bıraktı. Ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan mahalleli, Murat Özyiğit'i yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü.

Özyiğit'in kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Murat Özyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Bütün çocukları severim, taciz etmedim'

Hakkında 'Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanık Murat Özyiğit, hakimin suçun 'nitelikli cinsel saldırı' olduğu kanaati üzerine, dosya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Duruşmada yeniden savunma yapan Özyiğit, eski ifadelerini tekrar ederek, "Kız erkek fark etmez, ben bütün çocukları severim. İddia edildiği gibi taciz etmedim" dedi.

'Bir çocuğa istismarda bulunduğu için Yunanistan'dan sınır dışı edilmiş'

Mağdur ailenin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, sanığın Yunanistan’da da benzer bir suça karıştığı için sınır dışı edildiği yönünde bir bilgi aldıklarını ifade ederek, "Bu dosya aslında Asliye Ceza Mahkemesi’nde sarkıntılık suçundan açılmıştı. Ama yapılan itirazlar sonucunda dosya cinsel saldırı olarak değerlendirildi ve ağır cezaya aktarıldı. İstismara uğrayan çocuk, henüz çok küçük. Fiilin nasıl gerçekleştiğini bilmiyor ama güvenini yitirmiş, psikolojisi bozulmuş durumda.

Annesi olmadan dışarı çıkmıyor, annesinin olmadığı ortamlara girmiyor. Şahıs tutuklu olarak yargılanıyor. Zaten yaptığımız araştırmalara göre sanığın Yunanistan’da evli ve 1 çocuğu olduğu fakat bir çocuğa istismarda bulunduğu için sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Bununla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakların giderilmesi için erteledi.
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