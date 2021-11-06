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Erdoğan: Ülkeyi inşallah bu PKK'nın kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan kurtaracağız
Erdoğan: Ülkeyi inşallah bu PKK'nın kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan kurtaracağız
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T16:33+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
batman
konuşma
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, batman, konuşma

Erdoğan: Ülkeyi inşallah bu PKK'nın kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan kurtaracağız

16:33 06.11.2021 (güncellendi: 17:11 06.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter/RTErdoganCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/RTErdogan
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Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Batman'ı yatırımlardan mahrum bırakmak için nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü.
Hani işsizlik diyoruz ya, yatırımlarımızla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz.
20 yıl önce Batman'a geldiğimde nasıl bir Batman vardı, ama bugün nasıl bir Batman var, öyle mi?
Bu topraklarda binlerce yıldır birlikte yaşayan insanlar olarak, vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken surlara birlikte tırmandık.
Bölgede yaşanan sıkıntıları çözemeyenler, baskıyla, tehditle, işkenceyle, hak ve hukuklarını hiçe saydıkları insanları yerlerinden ederek sorunları daha da büyüttüler. Hükümete geldiğimizde ilk iş olarak insanların zihin ve gönül dünyalarında baskıyla ve zulümle özdeşleşmiş olan Olağanüstü Hal'i biz kaldırdık.
Kürtçe konuşmanın, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkarılması başta olmak üzere, asırlık sorunları çözme yolunda biz adım attık. Ülke genelindeki bürokratik oligarşiyi kırdığımız gibi, terör örgütünün de kan ve zulümle kurduğu vesayeti paramparça ettik. Çözüm süreci diye akıllarda kalan son bir hamleyle Türkiye'yi terör örgütünün tasallutundan tamamen kurtaracak bir adım daha attık. Amacımız artık bu meseleyi ülkenin gündeminden ebediyen çıkarıp tüm enerjimizi asıl hedeflerimize yöneltmemizi sağlamaktı. Her türlü riski göze alarak başlattığımız bu samimi süreç, terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı.
Terör örgütü yöneticilerinin itirafları bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Terör örgütü yöneticileri, Avrupa'daki kimi çevreler başta olmak üzere, dışarıdan kendilerine çözümü reddetmeleri, çatışmayı yeniden başlatmaları konusunda yoğun baskılar yapıldığını söylüyor. Terör örgütü, hiçbir gerekçesi kalmadığı halde, ısrarla şiddeti seçen tavrıyla, bu topraklarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır. Parayı verenin dilediği şekilde yönlendirdiği bu örgüt, en çok benim Kürt kardeşlerimin kanını döktü.
Biz, bölgemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere ne dedik, 'One minute'. 'One minute' dedikçe önümüze kurulan tuzakların çapı da sayısı da artıyor. Biz PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar. Sen kimsin ya, 10 tane büyükelçi bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor.
Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız.
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