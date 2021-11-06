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POLİTİKA
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https://tr.sputniknews.com/20211106/erdogan-ilisu-baraji-yeminli-turkiye-dusmanlarina-ve-mankurtlara-verilmis-en-guzel-cevaptir-1050541775.html
Erdoğan: Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına ve mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır
Erdoğan: Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına ve mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T14:30+0300
2021-11-06T14:30+0300
2021-11-06T14:30+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına ve mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır
Ayrıntılar geliyor
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır.
Geçmişte petrol için verilen bir benzerinin önümüzdkei dönemde su ve gıda kaynakları için verileceği anlaşılıyor.