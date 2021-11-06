https://tr.sputniknews.com/20211106/eternalsa-lgbti-sansuru-suudi-arabistan-kuveyt-ve-katarda-gosterime-girmeyecek-1050545771.html
Eternals'a LGBTİ+ sansürü: Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da gösterime girmeyecek
Eternals'a LGBTİ+ sansürü: Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da gösterime girmeyecek
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Eternals, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da sansür nedeniyle gösterilmeyecek. Sansüre gerekçe olarak, filmdeki... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T19:18+0300
2021-11-06T19:18+0300
2021-11-06T19:18+0300
dünya
eşcinsel
sansür
disney
lgbti
körfez ülkeleri
marvel
the eternals
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Oscar ödüllü yönetmen Chloe Zhao'nun merakla beklenen Marvel filmi Eternals, 11 Kasım'da vizyona girmeye hazırlandığı Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da sansür talebiyle karşılaştı.Filmin yapım şirketi Disney'in bu talepleri kabul etmemesiyle birlikte, film bu ülkelerdeki internet sitelerinden kaldırıldı ve filmin vizyona girmeyeceği duyuruldu.Beyazperde'de yer alan habere göre, sansür taleplerine filmdeki eşcinsel karakterlerin yol açtığının altı çizildi.Marvel Sinematik Evreni'nin ilk eşcinsel süper kahramanı Phastos (Brian Tyree Henry), Eternals'ta izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Phastos'un eşi Ben ile (Hazz Sleiman) öpüştüğü bir sahne yer alıyor.Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ın da aralarında bulunduğu birçok Körfez ülkesinde eşcinsellik yasak ve bu durum LGBTİ+ temsilleri içeren filmlerin sansürlenmesine ya da yasaklanmasına neden oluyor.
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eşcinsel, sansür, disney, lgbti, körfez ülkeleri, marvel, the eternals
Eternals'a LGBTİ+ sansürü: Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da gösterime girmeyecek
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Eternals, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da sansür nedeniyle gösterilmeyecek. Sansüre gerekçe olarak, filmdeki eşcinsel karakterlerin varlığı gösteriliyor.
Oscar ödüllü yönetmen Chloe Zhao'nun merakla beklenen Marvel filmi Eternals, 11 Kasım'da vizyona girmeye hazırlandığı Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da sansür talebiyle karşılaştı.
Filmin yapım şirketi Disney'in bu talepleri kabul etmemesiyle birlikte, film bu ülkelerdeki internet sitelerinden kaldırıldı ve filmin vizyona girmeyeceği duyuruldu.
Beyazperde'de yer alan habere göre, sansür taleplerine filmdeki eşcinsel karakterlerin yol açtığının altı çizildi.
Marvel Sinematik Evreni'nin ilk eşcinsel süper kahramanı Phastos (Brian Tyree Henry), Eternals'ta izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Phastos'un eşi Ben ile (Hazz Sleiman) öpüştüğü bir sahne yer alıyor.
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ın da aralarında bulunduğu birçok Körfez ülkesinde eşcinsellik yasak ve bu durum LGBTİ+ temsilleri içeren filmlerin sansürlenmesine ya da yasaklanmasına neden oluyor.