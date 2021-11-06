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https://tr.sputniknews.com/20211106/facebook-etiyopya-basbakani-ahmedin-halka-isyancilari-gomme-cagrisi-yaptigi-paylasimi-sildi-1050535899.html
Facebook, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in halka 'isyancıları gömme' çağrısı yaptığı paylaşımı sildi
Facebook, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in halka 'isyancıları gömme' çağrısı yaptığı paylaşımı sildi
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in halka 'isyancıları toprağa gömme' çağrısı yaptığı paylaşım, sosyal medya platformunun 'şiddete teşvik' konusundaki... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T07:24+0300
2021-11-06T07:26+0300
dünya
etiyopya
facebook
abiy ahmed ali
tigray
tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, pazar günü halka Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) mensuplarına karşı harekete geçmeleri ve 'ellerinde olan tüm silah ve gücü kullanarak teröristleri toprağa gömmeleri' çağrısında bulundu. Ahmed'in Facebook üzerinden yaptığı çağrı, sosyal medya platformunun şiddete teşvik aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmediği gerekçesiyle eleştiri topladı.Facebook, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "Etiyopya Başbakanı'nın yaptığı paylaşımı bize bildirildi ve şiddeti teşvik ve şiddete desteğe karşı politikalarımızı ihlal etmesi nedeniyle söz konusu paylaşımı kaldırdık" ifadelerini kullandı.Facebook sözcüsü, "Meta'da Topluluk Standartları'mızı ihlal eden kişi yada organizasyonlar kim olursa olsun, onların içeriklerini kaldırıyoruz" dedi.Eski çalışanı, 'Facebook etnik çatışmaları körüklüyor' demiştiGeçen ay sızdırılan ve 'Facebook Papers' olarak anılan bir takım belgeler, Facebook'un Etiyopya'daki etnik azınlıklara karşı şiddetin teşviki için bir araç olarak kullanıldığı yönünde iddiaları gündeme getirmişti.ABD Senatosu'nda konuşan eski Facebook çalışanı Frances Haugen, şirketin hizmetlerini ABD dışında olması gerektiği ölçüde denetleyemediği için Etiyopya gibi çatışma bölgelerinde 'etnik şiddeti körüklediğini' ifade etmişti.Birleşmiş Milletler'e göre Etiyopya'daki etnik çatışmalar nedeniyle binlerce kişi öldürülürken, milyonlarca kişi de yerlerinden edildi. Binlerce kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu ülkedeki mevcut çatışmalar, Etiyopya Başbakanı Abiy'in Tigray'daki bölgesel silahlı güçlere karşı geçen yıl 4 Kasım'da askeri operasyon ilan etmesiyle alevlenmişti.Tigraylı TPLF örgütü, terör örgütü olarak tanınırken, kendilerini Etiyopya'daki Tigray bölgesinin meşru hükümeti olduğunu savunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211005/eski-calisani-abd-senatosunda-facebooku-sucladi-hem-genclere-hem-demokrasiye-zarar-veriyor-1049554881.html
https://tr.sputniknews.com/20211002/etiyopya-bm-yetkililerini-tigray-isyancilarina-yardim-sagladiklari-icin-sinir-disi-ettik-1049450079.html
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etiyopya, facebook, abiy ahmed ali, tigray, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)

Facebook, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in halka 'isyancıları gömme' çağrısı yaptığı paylaşımı sildi

07:24 06.11.2021 (güncellendi: 07:26 06.11.2021)
© REUTERS / Tiksa NegeriEtiyopya Başbakanı Abiy Ahmed
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / Tiksa Negeri
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in halka 'isyancıları toprağa gömme' çağrısı yaptığı paylaşım, sosyal medya platformunun 'şiddete teşvik' konusundaki politikasının ihlali gerekçesiyle Facebook tarafından kaldırıldı.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, pazar günü halka Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) mensuplarına karşı harekete geçmeleri ve 'ellerinde olan tüm silah ve gücü kullanarak teröristleri toprağa gömmeleri' çağrısında bulundu.
Ahmed'in Facebook üzerinden yaptığı çağrı, sosyal medya platformunun şiddete teşvik aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmediği gerekçesiyle eleştiri topladı.
Facebook, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "Etiyopya Başbakanı'nın yaptığı paylaşımı bize bildirildi ve şiddeti teşvik ve şiddete desteğe karşı politikalarımızı ihlal etmesi nedeniyle söz konusu paylaşımı kaldırdık" ifadelerini kullandı.
Facebook sözcüsü, "Meta'da Topluluk Standartları'mızı ihlal eden kişi yada organizasyonlar kim olursa olsun, onların içeriklerini kaldırıyoruz" dedi.
Facebook'un eski ürün yöneticisi Frances Haugen, şirketin karından vazgeçmemek için çocuklara ve gençlere zarar veren özelliklerini kamuoyundan bilerek sakladığını ve demokrasiye zarar verdiğini savundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
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Eski çalışanı, 'Facebook etnik çatışmaları körüklüyor' demişti

Geçen ay sızdırılan ve 'Facebook Papers' olarak anılan bir takım belgeler, Facebook'un Etiyopya'daki etnik azınlıklara karşı şiddetin teşviki için bir araç olarak kullanıldığı yönünde iddiaları gündeme getirmişti.
ABD Senatosu'nda konuşan eski Facebook çalışanı Frances Haugen, şirketin hizmetlerini ABD dışında olması gerektiği ölçüde denetleyemediği için Etiyopya gibi çatışma bölgelerinde 'etnik şiddeti körüklediğini' ifade etmişti.
Birleşmiş Milletler'e göre Etiyopya'daki etnik çatışmalar nedeniyle binlerce kişi öldürülürken, milyonlarca kişi de yerlerinden edildi. Binlerce kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu ülkedeki mevcut çatışmalar, Etiyopya Başbakanı Abiy'in Tigray'daki bölgesel silahlı güçlere karşı geçen yıl 4 Kasım'da askeri operasyon ilan etmesiyle alevlenmişti.
Tigraylı TPLF örgütü, terör örgütü olarak tanınırken, kendilerini Etiyopya'daki Tigray bölgesinin meşru hükümeti olduğunu savunuyor.
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