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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertlilerin 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla toplam borcunun 5 milyar 420 milyon lira... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T14:08+0300
2021-11-06T14:07+0300
spor
fenerbahçe
divan kurulu
borç
olağan genel kurul
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Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında başkan vekili Erol Bilecik'in ardından kürsüye çıkan Mehmet Vodina, denetim raporunu okudu.Vodina, "30 Haziran 2021 tarihiyle yapılan incelemelerde kulübümüzün mali işler ile bütçe raporlama departmanı tarafından vergi usul kanunu hükümleriyle, ulusal finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan Fenerbahçe Derneği ile bağlı kurumların finansal tabloları ile ilgili solo konsolide bütçeleriyle karşılaştırıldı. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 420 milyon liradır." ifadelerini kullandı.'Bizi bir arada tutan şey çubuklu sevda'Finansal gelişmelerle ilgili bilgi veren Erol Bilecik ise ekonominin alfabesinin rakamlar olduğunu dile getirerek, "Milyonlarca Fenerbahçeliyi bir arada tutan şeyin sayılarla, rakamlarla ifade edilemeyeceğini çok iyi biliyorum. Bizi bir arada tutan esas şey bu çubuklu sevda. Fenerbahçeli olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan binlerce şey var ama bugünkü atmosfere çok yakışacak birkaç şeyi sizlerle paylaşmak isterim. Günün ilk rakamı 6. Çünkü bugün 6 Kasım. 6 Kasım 2002'nin 6'ncı haftasında Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19. yıl dönümü. Bunu söylemeden geçemeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
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fenerbahçe, divan kurulu, borç, olağan genel kurul

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

14:08 06.11.2021
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© Flickr
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Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertlilerin 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla toplam borcunun 5 milyar 420 milyon lira olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında başkan vekili Erol Bilecik'in ardından kürsüye çıkan Mehmet Vodina, denetim raporunu okudu.
Vodina, "30 Haziran 2021 tarihiyle yapılan incelemelerde kulübümüzün mali işler ile bütçe raporlama departmanı tarafından vergi usul kanunu hükümleriyle, ulusal finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan Fenerbahçe Derneği ile bağlı kurumların finansal tabloları ile ilgili solo konsolide bütçeleriyle karşılaştırıldı. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 420 milyon liradır." ifadelerini kullandı.

'Bizi bir arada tutan şey çubuklu sevda'

Finansal gelişmelerle ilgili bilgi veren Erol Bilecik ise ekonominin alfabesinin rakamlar olduğunu dile getirerek, "Milyonlarca Fenerbahçeliyi bir arada tutan şeyin sayılarla, rakamlarla ifade edilemeyeceğini çok iyi biliyorum. Bizi bir arada tutan esas şey bu çubuklu sevda. Fenerbahçeli olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan binlerce şey var ama bugünkü atmosfere çok yakışacak birkaç şeyi sizlerle paylaşmak isterim. Günün ilk rakamı 6. Çünkü bugün 6 Kasım. 6 Kasım 2002'nin 6'ncı haftasında Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19. yıl dönümü. Bunu söylemeden geçemeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
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