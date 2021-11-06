https://tr.sputniknews.com/20211106/fransada-kus-gribi-alarm-durumu-yuksek-seviyeye-cikartildi-1050531633.html

Fransa'da kuş gribi alarm durumu 'yüksek' seviyeye çıkartıldı

Fransa'da kuş gribi alarm durumu 'yüksek' seviyeye çıkartıldı

Fransa'da kuş gribi alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartıldığı bildirildi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T00:55+0300

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2021-11-06T00:55+0300

dünya

fransa

kuş gribi

hayvan

salgın

kümes

itlaf

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Avrupa'da kuş gribi durumunun kötüleşmesine üzerine Fransa'da kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtildi.Ülkede kuş gribi alarm durumunun 'yüksek' seviyeye çıkartıldığı da kaydedildi.Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'da yıl başından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği, bu nedenle alarm durumunun 'yüksek' seviyeye çıkartılmak zorunda kalındığı anlatıldı.Açıklamada, kümes hayvanlarına ilişkin gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.Fransa'da 10 Eylül'de kuş gribi alarm durumu 'önemsiz'den 'orta' seviyeye yükseltilmişti.Ülkede geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında 3.5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211105/fransada-genclere-ayda-500-euroluk-yardim-verilecek-1050527033.html

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fransa, kuş gribi, hayvan, salgın, kümes, itlaf