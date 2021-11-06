Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211106/fransada-kus-gribi-alarm-durumu-yuksek-seviyeye-cikartildi-1050531633.html
Fransa'da kuş gribi alarm durumu 'yüksek' seviyeye çıkartıldı
Fransa'da kuş gribi alarm durumu 'yüksek' seviyeye çıkartıldı
Fransa'da kuş gribi alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartıldığı bildirildi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T00:55+0300
2021-11-06T00:55+0300
2021-11-06T00:55+0300
dünya
fransa
kuş gribi
hayvan
salgın
kümes
itlaf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050531579_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3e29538a3ba30578e537bea091a22540.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Avrupa'da kuş gribi durumunun kötüleşmesine üzerine Fransa'da kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtildi.Ülkede kuş gribi alarm durumunun 'yüksek' seviyeye çıkartıldığı da kaydedildi.Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'da yıl başından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği, bu nedenle alarm durumunun 'yüksek' seviyeye çıkartılmak zorunda kalındığı anlatıldı.Açıklamada, kümes hayvanlarına ilişkin gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.Fransa'da 10 Eylül'de kuş gribi alarm durumu 'önemsiz'den 'orta' seviyeye yükseltilmişti.Ülkede geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında 3.5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/fransada-genclere-ayda-500-euroluk-yardim-verilecek-1050527033.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050531579_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_d3a1f04997eb9dd508427c0417bdadab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, kuş gribi, hayvan, salgın, kümes, itlaf
Fransa'da kuş gribi alarm durumu 'yüksek' seviyeye çıkartıldı
Fransa'da kuş gribi alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartıldığı bildirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Avrupa'da
kuş gribi durumunun kötüleşmesine üzerine Fransa'da kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtildi.
Ülkede kuş gribi alarm durumunun '
yüksek' seviyeye çıkartıldığı da kaydedildi.
Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'da yıl başından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği, bu nedenle alarm durumunun 'yüksek' seviyeye çıkartılmak zorunda kalındığı anlatıldı.
Açıklamada, kümes hayvanlarına ilişkin gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.
Fransa'da 10 Eylül'de kuş gribi alarm durumu 'önemsiz'den 'orta' seviyeye yükseltilmişti.
Ülkede geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında 3.5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalınmıştı.