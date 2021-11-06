Freni boşalan demir yüklü kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih G. (66) isimli sürücü demir boru yüklü kamyonuyla seyir halindeyken aracını freninin boşaldığını fark etti. Bunun üzerine dörtlüleri yakarak ilerleyen ve bariyerlere dayanarak aracını yavaşlatmaya çalışan sürücü, karşıdan gelen araçları görünce onlara çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün manevrasıyla birlikte kamyon, yol kenarındaki ağaçlık alana devrilerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirip kaza yapan sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü bu kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni boşalan demir yüklü bir kamyonun sürücüsü, durumu fark edince diğer araçlara çarpmamak için ağaçlık alana daldı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih G. (66) isimli sürücü demir boru yüklü kamyonuyla seyir halindeyken aracını freninin boşaldığını fark etti. Bunun üzerine dörtlüleri yakarak ilerleyen ve bariyerlere dayanarak aracını yavaşlatmaya çalışan sürücü, karşıdan gelen araçları görünce onlara çarpmamak için manevra yaptı.
Sürücünün manevrasıyla birlikte kamyon, yol kenarındaki ağaçlık alana devrilerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirip kaza yapan sürücünün yardımına koştu.
İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü bu kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.