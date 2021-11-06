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Freni boşalan demir yüklü kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı
Freni boşalan demir yüklü kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni boşalan demir yüklü bir kamyonun sürücüsü, durumu fark edince diğer araçlara çarpmamak için ağaçlık alana daldı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T15:18+0300
2021-11-06T15:18+0300
türkiye
kocaeli
kaza
kamyon
demir
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Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih G. (66) isimli sürücü demir boru yüklü kamyonuyla seyir halindeyken aracını freninin boşaldığını fark etti. Bunun üzerine dörtlüleri yakarak ilerleyen ve bariyerlere dayanarak aracını yavaşlatmaya çalışan sürücü, karşıdan gelen araçları görünce onlara çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün manevrasıyla birlikte kamyon, yol kenarındaki ağaçlık alana devrilerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirip kaza yapan sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü bu kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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kocaeli, kaza, kamyon, demir

Freni boşalan demir yüklü kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı

15:18 06.11.2021
© İHA / GÜVEN GÖK - HAKAN ÖZTÜRKKocaeli'de kamyon kazası
Kocaeli'de kamyon kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© İHA / GÜVEN GÖK - HAKAN ÖZTÜRK
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni boşalan demir yüklü bir kamyonun sürücüsü, durumu fark edince diğer araçlara çarpmamak için ağaçlık alana daldı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih G. (66) isimli sürücü demir boru yüklü kamyonuyla seyir halindeyken aracını freninin boşaldığını fark etti. Bunun üzerine dörtlüleri yakarak ilerleyen ve bariyerlere dayanarak aracını yavaşlatmaya çalışan sürücü, karşıdan gelen araçları görünce onlara çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün manevrasıyla birlikte kamyon, yol kenarındaki ağaçlık alana devrilerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirip kaza yapan sürücünün yardımına koştu.

İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü bu kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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