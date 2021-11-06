https://tr.sputniknews.com/20211106/freni-bosalan-demir-yuklu-kamyonun-surucusu-araclara-carpmamak-icin-canini-hice-saydi-1050542664.html

Freni boşalan demir yüklü kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı

Freni boşalan demir yüklü kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni boşalan demir yüklü bir kamyonun sürücüsü, durumu fark edince diğer araçlara çarpmamak için ağaçlık alana daldı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T15:18+0300

2021-11-06T15:18+0300

2021-11-06T15:18+0300

türkiye

kocaeli

kaza

kamyon

demir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050542639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be5696770f1beb1fd2063ef84e2b476f.jpg

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih G. (66) isimli sürücü demir boru yüklü kamyonuyla seyir halindeyken aracını freninin boşaldığını fark etti. Bunun üzerine dörtlüleri yakarak ilerleyen ve bariyerlere dayanarak aracını yavaşlatmaya çalışan sürücü, karşıdan gelen araçları görünce onlara çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün manevrasıyla birlikte kamyon, yol kenarındaki ağaçlık alana devrilerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirip kaza yapan sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü bu kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, kaza, kamyon, demir