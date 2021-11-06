https://tr.sputniknews.com/20211106/gaziantepte-doku-kumas-tasarim-yarismasi-hedefimiz-marka-urunler-yaratip-dunyaya-satmak-1050536179.html

Gaziantep’te ‘Doku Kumaş Tasarım’ yarışması: ‘Hedefimiz marka ürünler yaratıp dünyaya satmak’

Gaziantep’te ‘Doku Kumaş Tasarım’ yarışması: ‘Hedefimiz marka ürünler yaratıp dünyaya satmak’

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın birincisi bu yıl Gaziantep’te düzenlendi. Tasarlanan kumaşların sergilendiği defile öncesi konuşan GAİB Koordinatör Başkanı... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T09:11+0300

2021-11-06T09:11+0300

2021-11-06T09:10+0300

görüş

gaziantep

yarışma

ticaret

tekstil

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Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın birincisi bu yıl Gaziantep’te düzenlendi. Özgün, katma değerli ve inovatif kumaş tasarımlarının ortaya çıkması, yeni tasarımcıların yetiştirilmesi ve tekstil sektörünün güçlenmesine katkı sağlanması hedeflenen yarışma 222 yarışmacının tasarımları akademisyenler, moda tasarımcıları, tekstil mühendisleri ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi ve 10 finalist belirlendi. Danışmanlığı moda tasarımcısı Dilek Hanif’in yaptığı yarışmada 10 finaliste ait 40 kumaş tasarımı, Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilendi. Yarışmanın üçüncülük ödülü 25 bin, ikincilik ödülü 50 bin ve birincilik ödülü ise 100 bin lira olarak verildi. Defileye Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak katıldı. ‘Amacımız dünyaya satıp, kalitemizi kabul ettirmek’ Defile öncesinde gazetecilere konuşan Kileci, ‘dünyaya açıldıklarını’ dile getirerek “Ama biz ara üründe bu şekildeyiz. Şimdi bunu nihai ürüne taşımak istiyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ihracat birim fiyatımızın artacağına, daha katma değerli daha inovatif daha çevreci ürünlerle, bugün hazır giyimde birim fiyat 10 dolarsa bunu 20-40 dolara nasıl çıkarırızın savaşını verirken bu ve benzeri organizasyonlar kesinlikle bu işin en önemli kaldıraçlarından bir tanesidir. Proje ile hedefimiz, katma değerli ürünler üreterek bu kumaşlarla hazır ve dış giyim ile ilgili marka ürünler yaratıp dünyaya satmak. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. Daha kaliteli tekstil ürünleri çıkarıp bunları dünyaya satıp, kabul ettirmek amacımız” dedi. ‘Önceliğimiz kendi tasarımcılarımız’ Kileci “Biz kimseye kapımızı kapamayız ancak önceliğimiz kendi çocuklarımız, tasarımcılarımız. Bunları bir yere getirdikten sonra ancak biz de uluslararası bir yarışma düzenleyebiliriz. Bunu TİM, Bakanlık yapar. Yerelimizde kendi tasarımcılarımızı yarıştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. ‘Rusya ile ticaretimiz devam ediyor’ “Rusya ve Ukrayna ile özellikle kumaş ihracatında gayet iyiyiz” ifadelerini kullanan Kileci “Bankacılık sistemi, gümrük ve lojistik sorunlarından kaynaklanan sekteler mevcut ama ciddi anlamda Rusya ve Ukrayna ile ticaretimiz devam ediyor. Şartlar oturduğu sürece artarak da devam edecektir” diye konuştu. ‘Göstermek istediğim, kaldırım kenarlarında beton yığınlarının arasında çıkan çiçekti’ Yarışmada Marmara Üniversitesi Tekstil Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Mihriban Yazar ‘Haykırış’ temasıyla tasarımını yaptığı kumaş ile birinci oldu. Yazar “Kovid-19 döneminde insanların evlerine kapanmasıyla aslında doğa kendini bir yenileme sürecine girdi. Bir varoluş göstermeye başladı. Benim de göstermek istediğim, kaldırım kenarlarında beton yığınlarının arasında çıkan çiçeği göstermekti. Bunu pandemi döneminde sokağa çıktığımda anladım. İnsanın doğaya bir müdahalesi var ve doğa da buradan çıkmaya çalışıyor” diye konuştu. ‘Doğa insana rağmen varoluş gösteriyor, haykırıyor’ Yazar “Kumaşlarımda da bunu kullandım. Taşın sert görünümü verebilmek için polyester, misina gibi daha sert iplikler kullandım. Doğanın varoluşunu göstermek için de pamuk gibi doğal iplikler kullandım. Yeşili tercih etmemin sebebi de buydu. Çünkü ben bu dönemde doğanın insana rağmen bir varoluş gösterdiğini, haykırdığını gözlemledim. Kumaşlarımdan çok emindim, çok çaba gösterdim. Birinci olduğum için çok mutluyum. Ben kendi kumaşlarımı 40’a 40 boyutundan kendim ürettim. Ben diğer yarışmacılardan farklı olarak örme kumaş tasarımı yaptım, diğer yarışmacılar dokuma kumaştan yaptılar. Örmede daha fazla bu etkiyi yaratacağımı düşündüm” dedi.‘Tekstil ve konfeksiyonun ihracatımıza oranı yüzde 15’lerin üzerinde, sektör bizim gözbebeğimiz’Defilenin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay “Katma değeri yüksek ürün ihracatını tasarımcımızla, inovasyonla, yaratıcılıkla, marka değeri yüksek çalışmalarımızla yapabiliriz. İşte bu yarışmalar bu açıdan çok önemli. Bu sene ihracatçı birliklerimiz 15 tane tasarım yarışması düzenledi. Biz de bu yarışmaların hepsini Ticaret Bakanlığı olarak destekliyoruz. Bugüne kadar 228 yarışmadan dereceye giren tasarımcımızı yurt dışına eğitime gönderdik. Ve ülkelerine geri döndüklerinde Türkiye’nin ihracatı için çalışmaya başlıyorlar. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün son 10 aylık ihracatına baktığımızda 25.5 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin toplam ihracatı ise ilk 10 ayda 181.8 milyar dolar. Tekstil ve konfeksiyonun payı ne kadar biliyor musunuz? Baktığınızda yüzde 15’lerin üzerinde. Bu çok büyük bir başarı. Tekstil ve konfeksiyon sektörümüz bizim göz bebeğimiz, o yüzden bu tasarım yarışmaları da tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün moda ve markalı ürünlere yönelmesi açısından çok büyük önem arz ediyor" dedi. ‘Türkiye, sizlerin hayalleri ve tasarımlarıyla, ihracatla yükselecek’ TİM Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında tekstil ihracatının önemine değindi. İsmail Gülle, “Gaziantep; sanayisiyle, üretimiyle, altyapısıyla her alanda fark yaratmakta; bölgemizde ilklere ve enlere imza atmaktadır. Ayrıca Gaziantep, tam bir mozaik ve tasarımcılarımız için sonsuz esin kaynağını bir arada barındırıyor. Tasarım yarışmaları katma değerli ürün ihracatı için son derece önemlidir. Bu yarışmada ödül alsın almasın tüm tasarımcılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye, sizlerin hayalleri ve tasarımlarıyla, ihracatla yükselecek” dedi.

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gaziantep, yarışma, ticaret, tekstil