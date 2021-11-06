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https://tr.sputniknews.com/20211106/gurcistan-emniyeti-saakasviliyi-darbe-planlamakla-sucladi-1050544596.html
Gürcistan emniyeti, Saakaşvili'yi darbe planlamakla suçladı
Gürcistan emniyeti, Saakaşvili'yi darbe planlamakla suçladı
Gürcistan Güvenlik Servisi, geçen haftalarda tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin muhalefet liderlerine darbe girişiminde bulunma talimatı... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T17:51+0300
2021-11-06T19:08+0300
dünya
gürcistan
mihail saakaşvili
protesto
darbe girişimi
açlık grevi
muhalefet
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Gürcistan Güvenlik Servisi, geçen haftalarda ülkeye kaçak yollarla giren ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin muhalefet liderlerine darbeye girişmeleri yönünde talimat verdiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, "Kendisini ziyaret edenler aracılığıyla çeşitli muhalefet partilerinin liderlerine talimat veren hükümlü Mihail Saakaşvili, iktidarı zorla devirmeye yönelik eylemler planlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.Teşkilatın suçların önüne geçmek için yasalar uyarınca tedbirler alacağı belirtilen açıklamada, suçlulardan hesap sorulacağı kaydedildi.Gürcü muhalefeti, bugün, açlık grevini sürdüren Saakaşvili'nin tutulduğu Rustavi hapishanesinin önünde protestolar düzenliyor.Göstericiler, Saakaşvili'nin bir sivil hastaneye götürülmesini talep ediyor.Güvenlik servisinin verilerine göre muhalefet grupları; parlamento, hükümet, Devlet Başkanlığı İdaresi, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları da dahil olmak üzere bazı idari binaları ve hapishaneye giden yolları kapatmayı planlıyor.Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili, 29 Eylül'de gizli yollarla Gürcistan'a gelmişti.Gürcistan'da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu.Başbakan İrakliy Garibaşvili, Saakaşvili'nin mahkeme kararıyla 6 yıl hapis cezası alacağını ve cezasını tamamlandıktan sonra istediği ülkeye gidebileceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211029/gurcistan-basbakani-garibasvili-saakasvili-uzun-sure-hapiste-kalacak-1050284572.html
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gürcistan, mihail saakaşvili, protesto, darbe girişimi, açlık grevi, muhalefet

Gürcistan emniyeti, Saakaşvili'yi darbe planlamakla suçladı

17:51 06.11.2021 (güncellendi: 19:08 06.11.2021)
© REUTERS / Valentyn OgirenkoMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Gürcistan Güvenlik Servisi, geçen haftalarda tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin muhalefet liderlerine darbe girişiminde bulunma talimatı verdiğini açıkladı.
Gürcistan Güvenlik Servisi, geçen haftalarda ülkeye kaçak yollarla giren ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin muhalefet liderlerine darbeye girişmeleri yönünde talimat verdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kendisini ziyaret edenler aracılığıyla çeşitli muhalefet partilerinin liderlerine talimat veren hükümlü Mihail Saakaşvili, iktidarı zorla devirmeye yönelik eylemler planlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Teşkilatın suçların önüne geçmek için yasalar uyarınca tedbirler alacağı belirtilen açıklamada, suçlulardan hesap sorulacağı kaydedildi.
Gürcü muhalefeti, bugün, açlık grevini sürdüren Saakaşvili'nin tutulduğu Rustavi hapishanesinin önünde protestolar düzenliyor.
Göstericiler, Saakaşvili'nin bir sivil hastaneye götürülmesini talep ediyor.
Güvenlik servisinin verilerine göre muhalefet grupları; parlamento, hükümet, Devlet Başkanlığı İdaresi, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları da dahil olmak üzere bazı idari binaları ve hapishaneye giden yolları kapatmayı planlıyor.
Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili, 29 Eylül'de gizli yollarla Gürcistan'a gelmişti.

Gürcistan'da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu.
Başbakan İrakliy Garibaşvili, Saakaşvili'nin mahkeme kararıyla 6 yıl hapis cezası alacağını ve cezasını tamamlandıktan sonra istediği ülkeye gidebileceğini söylemişti.
İrakli Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Saakaşvili uzun süre hapiste kalacak
29 Ekim, 00:19
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