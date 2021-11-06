https://tr.sputniknews.com/20211106/hakan-uralin-saglik-durumu-agirlasti-tarif-edilemeyen-virusleri-deneyimlemis-olduk-1050537434.html

Hakan Ural'ın sağlık durumu ağırlaştı: 'Tarif edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk'

Hakan Ural'ın sağlık durumu ağırlaştı: 'Tarif edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk'

Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ural, tarif edilemeyen... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T10:13+0300

2021-11-06T10:13+0300

2021-11-06T10:12+0300

yaşam

tedavi

hastalık

hakan ural

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044729791_0:1:1707:961_1920x0_80_0_0_ed36209f45bd865b017c54482bb887ad.png

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu.İki gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.'Dualarınızı eksik etmeyin'Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tedavi, hastalık, hakan ural