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Hollanda'da 40 bin kişilik iklim protestosu
Hollanda'da 40 bin kişilik iklim protestosu
Hollanda'nın farklı kentlerinden yaklaşık 40 bin kişi, iklim politikalarını protesto etmek için başkent Amsterdam'da toplandı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T18:36+0300
2021-11-06T18:36+0300
dünya
hollanda
amsterdam
protesto
iklim değişikliği
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Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen 'İklim Yürüyüşü 2021' kapsamında ülkenin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 40 bin kişi kentin Dam Meydanı'nda bir araya geldi.Her yaştan göstericiler, ana yolları kullanarak Westerpark'a yürüdü.Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınması çağrısında bulundu.Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, 'İkinci bir gezegen yok', 'Dünya'yı temiz tut yoksa tohumlar yetişmez', 'Parayı bırak çevreye bak', 'Politik iklimi değiştirin', 'Gelecek nesillerimizi koru', 'Küresel uyarı, harekete geç' ve 'İklimi geç kalmadan kurtar' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.Üzerine 'İklim adaleti için mücadele' yazan pankart taşıyan göstericiler yürüyüş boyunca "Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi" şeklinde sloganlar attı.Göstericiler taşıdıkları pankartlarda küresel sıcaklığın kısa sürede 1.5 dereceden fazla artacağına işaret edilerek siyasetçilerden acil önlem istedi.Göstericilere eşlik eden polis, yürüyüş güzergahındaki bazı yolları trafiğe kapattı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/abdnin-iklim-degisikligi-hakkinda-ulusal-istihbarat-tahminine-gore-gelecek-distopik-filmden-beter-1050098342.html
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hollanda, amsterdam, protesto, iklim değişikliği

Hollanda'da 40 bin kişilik iklim protestosu

18:36 06.11.2021
© AFP 2021 / Evert ElzingaHollanda'nın farklı kentlerinden yaklaşık 40 bin kişi, iklim politikalarını protesto etmek için başkent Amsterdam'da toplandı.
Hollanda'nın farklı kentlerinden yaklaşık 40 bin kişi, iklim politikalarını protesto etmek için başkent Amsterdam'da toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AFP 2021 / Evert Elzinga
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Hollanda'nın farklı kentlerinden yaklaşık 40 bin kişi, iklim politikalarını protesto etmek için başkent Amsterdam'da toplandı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen 'İklim Yürüyüşü 2021' kapsamında ülkenin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 40 bin kişi kentin Dam Meydanı'nda bir araya geldi.
Her yaştan göstericiler, ana yolları kullanarak Westerpark'a yürüdü.
Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınması çağrısında bulundu.
Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, 'İkinci bir gezegen yok', 'Dünya'yı temiz tut yoksa tohumlar yetişmez', 'Parayı bırak çevreye bak', 'Politik iklimi değiştirin', 'Gelecek nesillerimizi koru', 'Küresel uyarı, harekete geç' ve 'İklimi geç kalmadan kurtar' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Üzerine 'İklim adaleti için mücadele' yazan pankart taşıyan göstericiler yürüyüş boyunca "Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi" şeklinde sloganlar attı.
Göstericiler taşıdıkları pankartlarda küresel sıcaklığın kısa sürede 1.5 dereceden fazla artacağına işaret edilerek siyasetçilerden acil önlem istedi.
Göstericilere eşlik eden polis, yürüyüş güzergahındaki bazı yolları trafiğe kapattı.
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