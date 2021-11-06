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Hollanda'da 40 bin kişilik iklim protestosu
© AFP 2021 / Evert ElzingaHollanda'nın farklı kentlerinden yaklaşık 40 bin kişi, iklim politikalarını protesto etmek için başkent Amsterdam'da toplandı.
© AFP 2021 / Evert Elzinga
Hollanda'nın farklı kentlerinden yaklaşık 40 bin kişi, iklim politikalarını protesto etmek için başkent Amsterdam'da toplandı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen 'İklim Yürüyüşü 2021' kapsamında ülkenin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 40 bin kişi kentin Dam Meydanı'nda bir araya geldi.
Her yaştan göstericiler, ana yolları kullanarak Westerpark'a yürüdü.
AMSTERDAM CLIMATE MARCH— Mark Nelson (@energybants) November 6, 2021
Fantastic turnout here! EIGHT Melties!
This almost didn't happen: the city briefly banned nuclear supporters from the march for fear of assaults on us from antinuclear activists at the event, as happened in Berlin.
The city reversed under pressure! pic.twitter.com/RixsyarI62
Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınması çağrısında bulundu.
Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, 'İkinci bir gezegen yok', 'Dünya'yı temiz tut yoksa tohumlar yetişmez', 'Parayı bırak çevreye bak', 'Politik iklimi değiştirin', 'Gelecek nesillerimizi koru', 'Küresel uyarı, harekete geç' ve 'İklimi geç kalmadan kurtar' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Climate march in Amsterdam ongoing pic.twitter.com/8HDxyBeUPZ— Bas Eickhout (@BasEickhout) November 6, 2021
Üzerine 'İklim adaleti için mücadele' yazan pankart taşıyan göstericiler yürüyüş boyunca "Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi" şeklinde sloganlar attı.
Big turnout at the climate protest in Amsterdam #ClimateAction #ClimateCrisis #COP26 #klimaatmars pic.twitter.com/sgiF6jWfSG— Fee Smulders (@FeeSmulders) November 6, 2021
The Climate March is happening now in Amsterdam. 💚🌏🔥#opaisboos #komthetnoggoedopa #Klimaatmars pic.twitter.com/Exbxu0GW8g— Sergey Vasiliev (@sevslv) November 6, 2021
Göstericiler taşıdıkları pankartlarda küresel sıcaklığın kısa sürede 1.5 dereceden fazla artacağına işaret edilerek siyasetçilerden acil önlem istedi.
Göstericilere eşlik eden polis, yürüyüş güzergahındaki bazı yolları trafiğe kapattı.