https://tr.sputniknews.com/20211106/ido-ve-budodan-sis-nedeniyle-sefer-iptalleri-1050536557.html

İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T09:22+0300

2021-11-06T09:22+0300

2021-11-06T09:21+0300

yaşam

iptal

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sis

deniz

gemi

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İptal edilen seferler şöyle:İDO08.30Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30Bandırma-Yenikapı-BostancıBUDO08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)İstanbul'da, etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu.İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.Yoğun sis nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy'de başlayan trafik yoğunluğunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ettiği görüldü.Anadolu Yakası D-100 ve TEM'de bazı noktalarda zaman trafik yoğunluğu oluşurken kentin simgelerinden olan Kız Kulesi'nin sis içinde adete kaybolduğu görüldü.Öte yandan İBB verilerine göre, saat 02.47 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

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iptal, sefer, sis, deniz, gemi