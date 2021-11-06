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https://tr.sputniknews.com/20211106/ido-ve-budodan-sis-nedeniyle-sefer-iptalleri-1050536557.html
İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T09:22+0300
2021-11-06T09:21+0300
yaşam
iptal
sefer
sis
deniz
gemi
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İptal edilen seferler şöyle:İDO08.30Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30Bandırma-Yenikapı-BostancıBUDO08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)İstanbul'da, etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu.İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.Yoğun sis nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy'de başlayan trafik yoğunluğunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ettiği görüldü.Anadolu Yakası D-100 ve TEM'de bazı noktalarda zaman trafik yoğunluğu oluşurken kentin simgelerinden olan Kız Kulesi'nin sis içinde adete kaybolduğu görüldü.Öte yandan İBB verilerine göre, saat 02.47 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.
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iptal, sefer, sis, deniz, gemi

İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

09:22 06.11.2021
© İHAÇanakkale Boğazı, sis
Çanakkale Boğazı, sis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© İHA
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO

08.30

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO

08.00

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İstanbul'da, etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.
Yoğun sis nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy'de başlayan trafik yoğunluğunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ettiği görüldü.
Anadolu Yakası D-100 ve TEM'de bazı noktalarda zaman trafik yoğunluğu oluşurken kentin simgelerinden olan Kız Kulesi'nin sis içinde adete kaybolduğu görüldü.
Öte yandan İBB verilerine göre, saat 02.47 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.
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