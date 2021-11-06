İklim zirvesindeki taahhütlerle 2030'a kadar karbon emisyonu 9 gigaton azaltılabilir

"Polonya, Ukrayna, Vietnam ve Endonezya gibi ülkelerin bu kapsamda yeni taahhütleri oldu. Fakat, bu taahhütlerin 2030 ve 2040'a yönelik olması, Hindistan ve Çin'in bu taahhütlerde yer almaması nedeniyle emisyonlar ancak 0,2 gigaton düşürülebilecek. Bu taahhütler tam olarak yerine getirilirse emisyonları düşürebiliriz. Sonuç olarak iyi bir aşama kaydedildi ama çok daha fazlasına ihtiyaç var. Çelik, hava ve deniz yakıtlarından kaynaklanan emisyonların azaltılması gerekiyor. Eğer 22 gigatonluk emisyon açığının kapanmasını sağlayamazsak, Glasgow'dan evimize işimizi yapamadan dönmüş olacağız."