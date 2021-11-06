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https://tr.sputniknews.com/20211106/is-bankasindan-9-ayda-7-milyar-tl-kar-1050541644.html
İş Bankası’ndan 9 ayda 7 milyar TL kar
İş Bankası’ndan 9 ayda 7 milyar TL kar
Türkiye İş Bankası, Eylül 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 17.9 oranında artışla 700.2 milyar TL’ye yükseltti. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T14:23+0300
2021-11-06T14:22+0300
ekonomi
kar
türkiye iş bankası
hakan aran
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İş Bankası, yılın ilk dokuz ayında 7 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Bankanın öz kaynak büyüklüğü 74.8 milyar TL düzeyine yükselirken, sermaye yeterliliği oranı Eylül 2021 itibarıyla yüzde 17.2 seviyesinde oluştu.İş Bankası’nın, Eylül 2021 dönemi itibarıyla nakdi kredi hacmi 411.8 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 155.2 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 567 milyar TL’ye yükseldi.Bankanın toplam mevduat hacmi ise Eylül sonu itibarıyla 440.1 milyar TL’ye yükseldi. Türk parası mevduat hacmi yıl sonuna göre yüzde 24.9 oranında artışla 168 milyar TL oldu.'Öncü banka olma vasfımızı ileri taşımaya devam edeceğiz'İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dokuz aylık finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 'ülke ekonomisinde güven tesisinin daha da önem kazandığı bu dönemde, reel sektöre ve hane halkına tüm imkânları kullanarak finansman desteği sağlamaya devam ettiklerini' vurguladı. Banka kaynaklarını özellikle istihdam ve katma değer yaratan sektörlere tahsis etmeye özen gösterdiklerinin altını çizen Aran, bu çerçevede ihracatı ve üretimi desteklediklerini, ihracat kredilerinin üçüncü çeyrekte yüzde 21 oranında arttığını belirtti.Finansal sonuçların yanında bankanın sürdürülebilirlik alanındaki inisiyatiflerine ve bu dönemdeki yeniliklerine de değinen Aran şunları söyledi:“Müşterilerimizin çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra gündelik hayatlarındaki aktiviteleri karşılığında da karbon puan kazanabileceği, bizim de onların adına TEMA Vakfı işbirliğinde fidan dikeceğimiz “Geleceğe Orman” uygulamasını kullanıma sunduk. Ayrıca, su kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla firmaların ilgili yatırımlarını teşvik etmek adına ‘Denizleri Koruyalım Kredisi’ni hayata geçirdik. Büyük önem verdiğimiz açık bankacılık alanındaki inisiyatiflerimizden TekPOS ile The Banker dergisinin “Dijital Bankacılıkta İnovasyon 2021”ödülüne layık görüldük. Henüz vadesi gelmemiş çeklerin kolayca nakde çevrilebildiği ÇekCepte özelliğini İşCep’e ekledik. Kuruluşumuzda üstlendiğimiz milli ekonomiyi destekleme rolünü 97 yıldır layıkıyla yerine getiriyoruz. Öncü banka olma vasfımızı, güçlü ve doğru politikalarla ileri taşımaya devam edeceğiz.”
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kar, türkiye iş bankası, hakan aran

İş Bankası’ndan 9 ayda 7 milyar TL kar

14:23 06.11.2021
© AAİş Bankası
İş Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AA
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Türkiye İş Bankası, Eylül 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 17.9 oranında artışla 700.2 milyar TL’ye yükseltti.
İş Bankası, yılın ilk dokuz ayında 7 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Bankanın öz kaynak büyüklüğü 74.8 milyar TL düzeyine yükselirken, sermaye yeterliliği oranı Eylül 2021 itibarıyla yüzde 17.2 seviyesinde oluştu.
İş Bankası’nın, Eylül 2021 dönemi itibarıyla nakdi kredi hacmi 411.8 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 155.2 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 567 milyar TL’ye yükseldi.
Bankanın toplam mevduat hacmi ise Eylül sonu itibarıyla 440.1 milyar TL’ye yükseldi. Türk parası mevduat hacmi yıl sonuna göre yüzde 24.9 oranında artışla 168 milyar TL oldu.

'Öncü banka olma vasfımızı ileri taşımaya devam edeceğiz'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dokuz aylık finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 'ülke ekonomisinde güven tesisinin daha da önem kazandığı bu dönemde, reel sektöre ve hane halkına tüm imkânları kullanarak finansman desteği sağlamaya devam ettiklerini' vurguladı.
Banka kaynaklarını özellikle istihdam ve katma değer yaratan sektörlere tahsis etmeye özen gösterdiklerinin altını çizen Aran, bu çerçevede ihracatı ve üretimi desteklediklerini, ihracat kredilerinin üçüncü çeyrekte yüzde 21 oranında arttığını belirtti.
Finansal sonuçların yanında bankanın sürdürülebilirlik alanındaki inisiyatiflerine ve bu dönemdeki yeniliklerine de değinen Aran şunları söyledi:
“Müşterilerimizin çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra gündelik hayatlarındaki aktiviteleri karşılığında da karbon puan kazanabileceği, bizim de onların adına TEMA Vakfı işbirliğinde fidan dikeceğimiz “Geleceğe Orman” uygulamasını kullanıma sunduk. Ayrıca, su kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla firmaların ilgili yatırımlarını teşvik etmek adına ‘Denizleri Koruyalım Kredisi’ni hayata geçirdik. Büyük önem verdiğimiz açık bankacılık alanındaki inisiyatiflerimizden TekPOS ile The Banker dergisinin “Dijital Bankacılıkta İnovasyon 2021”ödülüne layık görüldük. Henüz vadesi gelmemiş çeklerin kolayca nakde çevrilebildiği ÇekCepte özelliğini İşCep’e ekledik. Kuruluşumuzda üstlendiğimiz milli ekonomiyi destekleme rolünü 97 yıldır layıkıyla yerine getiriyoruz. Öncü banka olma vasfımızı, güçlü ve doğru politikalarla ileri taşımaya devam edeceğiz.”
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