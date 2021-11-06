https://tr.sputniknews.com/20211106/istanbulda-pazar-gunu-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1050537967.html

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, saat 09:00'da başlayacak maraton için parkur üzerindeki tüm yollar sabah saat 5'ten itibaren araç trafiğine izin verilmeyecek 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T10:50+0300

2021-11-06T10:50+0300

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yaşam

istanbul

maraton

açıklama

köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak

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N Kolay 43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03:00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05:00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12:30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07:00-07:30 saatlerinde hareket edecek.

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istanbul, maraton, açıklama, köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak