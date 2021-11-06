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İstanbul'un çöpleri elektrik oluyor
İstanbul'un çöpleri elektrik oluyor
İstanbul'un çöplerinden 190 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiliyor. 2040'lı yıllarda 20 milyonluk İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 10'un enerjisinin bu... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T13:16+0300
2021-11-06T13:15+0300
yaşam
istanbul
elektrik
ibb
çöp
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İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan toplanan yaklaşık 10 bin ton evsel atık, katı atık aktarma TIR'ları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Enerji A.Ş.'nin Silivri Seymen'de bulunan Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'ne götürülüyor.İstanbul'un çöpleri, bu alanda çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle düzenli depolanırken, zamanla oksijensiz ortamda çürüyerek stabil hale geliyor ve bunun sonucunda "çöp gazı" oluşuyor.İstanbul Enerji AŞ ise, oluşan çöp gazını sahadan vakumla çekerek, Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nde işliyor ve elektriğe dönüştürüyor. 7 gün 24 saat çalışan ve enerji üretilen tesiste, gaz fazlaları ise gaz balonlarında saklanıyor.'Dışa bağımlılığımızı azaltmış oluyoruz'Çöp gazından enerji ürettiklerini söyleyen İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın, "Burası aynı zamanda çevre dostu bir santral. İnsanoğlu atıklarla yaşayan bir varlık. Biz bu atıkları topluyoruz. Bu atıklardan çektiğimiz metal gazını tesislerde enerjiye dönüştürüyoruz. Böylelikle hem çevreyi koruyoruz hem de burada enerji üretiyoruz. Türkiye, enerjiye ihtiyacı olan ve enerji arzı problemi olan bir ülke. Biz de bu şekilde dışa bağımlılığımızı azaltmış oluyoruz" dedi.'Yüzde 10'un enerjisini bu merkezden karşılayacağız'Enerji üretim süreçlerinden bahseden Yalçın, "İstanbul'un Avrupa yakasındaki yaklaşık 10 bin ton üretilen atık burada bulunan İSTAÇ Seymen Atık Bertaraf Tesisi'ne geliyor. Atık toplama sahasında atıklardan çıkan metan gazını vakumla sahadan çekip, birtakım işlemlerden geçiriyoruz. Öncelikle gazı temizleme, nemini alma ve soğutma işlemlerini yapıyoruz. Gaz fazlamız olursa gaz balonlarında saklıyoruz. Temizlenmiş, nemi alınmış motorlarda çalıştırılabilir halde olan gazı üretiyoruz. Geçen yıl 17 MW ile açmış olduğumuz tesisimizi bu ay itibarıyla 37 MW'a çıkarttık. 37 megavat kapasite, yılda 37 bin ağacın çevreye sağladığı faydaya eş değer bir fayda demek. Öte yandan, 1 milyon 480 bin ton karbondioksitin doğaya verdiği zararın bertarafını sağlıyoruz" diye konuştu.190 bin haneye çöpten elektrik verildiğini belirten Yalçın, "Tesisimiz, 2041 yılında 90 MW kapasiteye erişmiş olacak. 37 megavat kapasiteyle şu anda 760 bin İstanbullunun enerji ihtiyacını karşılıyoruz. 90 MW'a eriştiğinde yaklaşık 2 milyon İstanbullunun enerji ihtiyacını karşılamış olacağız. Yani 2040'lı yıllarda 20 milyonluk İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 10'un enerjisi bu merkezden karşılayacağız" şeklinde konuştu'7 gün 24 saat sahadan gaz çekişi yapıyoruz'Atık gazından enerji üretmenin faydalarını anlatan Yalçın, "Ortalama 3- 4 hafta içinde çöp yığını metan gazı üretmeye başlıyor. Ama biz 7 gün 24 saat sahadan gaz çekişi yapıyoruz. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin çok konuşulduğu bu süreçte bu tip santrallerin Türkiye'de ve dünyada yaygınlaşmasında son derece önemli. Bizim burada ürettiğimiz enerji ulusal şebekeye veriliyor. Yanı tüm Türkiye'nin kullanımına verilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.
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istanbul, elektrik, ibb, çöp

İstanbul'un çöpleri elektrik oluyor

13:16 06.11.2021
© DHAİstanbul'un çöpleri elektrik oluyor
İstanbul'un çöpleri elektrik oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© DHA
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İstanbul'un çöplerinden 190 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiliyor. 2040'lı yıllarda 20 milyonluk İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 10'un enerjisinin bu merkezden karşılanması hedefleniyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan toplanan yaklaşık 10 bin ton evsel atık, katı atık aktarma TIR'ları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Enerji A.Ş.'nin Silivri Seymen'de bulunan Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'ne götürülüyor.
İstanbul'un çöpleri, bu alanda çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle düzenli depolanırken, zamanla oksijensiz ortamda çürüyerek stabil hale geliyor ve bunun sonucunda "çöp gazı" oluşuyor.
İstanbul Enerji AŞ ise, oluşan çöp gazını sahadan vakumla çekerek, Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nde işliyor ve elektriğe dönüştürüyor. 7 gün 24 saat çalışan ve enerji üretilen tesiste, gaz fazlaları ise gaz balonlarında saklanıyor.

'Dışa bağımlılığımızı azaltmış oluyoruz'

Çöp gazından enerji ürettiklerini söyleyen İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın, "Burası aynı zamanda çevre dostu bir santral. İnsanoğlu atıklarla yaşayan bir varlık. Biz bu atıkları topluyoruz. Bu atıklardan çektiğimiz metal gazını tesislerde enerjiye dönüştürüyoruz. Böylelikle hem çevreyi koruyoruz hem de burada enerji üretiyoruz. Türkiye, enerjiye ihtiyacı olan ve enerji arzı problemi olan bir ülke. Biz de bu şekilde dışa bağımlılığımızı azaltmış oluyoruz" dedi.

'Yüzde 10'un enerjisini bu merkezden karşılayacağız'

Enerji üretim süreçlerinden bahseden Yalçın, "İstanbul'un Avrupa yakasındaki yaklaşık 10 bin ton üretilen atık burada bulunan İSTAÇ Seymen Atık Bertaraf Tesisi'ne geliyor. Atık toplama sahasında atıklardan çıkan metan gazını vakumla sahadan çekip, birtakım işlemlerden geçiriyoruz. Öncelikle gazı temizleme, nemini alma ve soğutma işlemlerini yapıyoruz. Gaz fazlamız olursa gaz balonlarında saklıyoruz. Temizlenmiş, nemi alınmış motorlarda çalıştırılabilir halde olan gazı üretiyoruz. Geçen yıl 17 MW ile açmış olduğumuz tesisimizi bu ay itibarıyla 37 MW'a çıkarttık. 37 megavat kapasite, yılda 37 bin ağacın çevreye sağladığı faydaya eş değer bir fayda demek. Öte yandan, 1 milyon 480 bin ton karbondioksitin doğaya verdiği zararın bertarafını sağlıyoruz" diye konuştu.
190 bin haneye çöpten elektrik verildiğini belirten Yalçın, "Tesisimiz, 2041 yılında 90 MW kapasiteye erişmiş olacak. 37 megavat kapasiteyle şu anda 760 bin İstanbullunun enerji ihtiyacını karşılıyoruz. 90 MW'a eriştiğinde yaklaşık 2 milyon İstanbullunun enerji ihtiyacını karşılamış olacağız. Yani 2040'lı yıllarda 20 milyonluk İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 10'un enerjisi bu merkezden karşılayacağız" şeklinde konuştu

'7 gün 24 saat sahadan gaz çekişi yapıyoruz'

Atık gazından enerji üretmenin faydalarını anlatan Yalçın, "Ortalama 3- 4 hafta içinde çöp yığını metan gazı üretmeye başlıyor. Ama biz 7 gün 24 saat sahadan gaz çekişi yapıyoruz. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin çok konuşulduğu bu süreçte bu tip santrallerin Türkiye'de ve dünyada yaygınlaşmasında son derece önemli. Bizim burada ürettiğimiz enerji ulusal şebekeye veriliyor. Yanı tüm Türkiye'nin kullanımına verilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.
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