https://tr.sputniknews.com/20211106/istanbulun-simgelerinden-kiz-kulesi-sis-perdesinin-arkasinda-kaldi-1050541896.html

İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi, sis perdesinin arkasında kaldı

İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi, sis perdesinin arkasında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı kod’ ile sis uyarısı akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Üsküdar’daki Kız Kulesi zaman zaman sisin etkisiyle... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T14:38+0300

2021-11-06T14:38+0300

2021-11-06T14:38+0300

yaşam

istanbul

sis

kız kulesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'sarı kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de zaman zaman sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar sahil yolunda Kız Kulesi'ni izlemeye gelen vatandaşların ise sis yüzünden yürümekte zorluk çektiği görüldü.

istanbul

kız kulesi

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2021

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istanbul, sis, kız kulesi