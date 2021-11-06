İYİ Partili Türkkan özür diledi: Hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım

"Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl’de daha önce sayın Meral Akşener’e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim, birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken, ciddi küfürlere maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim yani küfretme diye birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen, o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım. Ben o yüzden burada başta bütün milletimizde, bir kadın olması hasebiyle sayın genel başkanımız başta olmak üzere, bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi o. Yanlış bir işti. Ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki fazla bir heyecan, doğru olmayan bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.”