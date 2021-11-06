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İYİ Partili Türkkan özür diledi: Hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım
İYİ Partili Türkkan özür diledi: Hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım
İYİ Parti Milletvekili Türkkan, Akşener'e tepki gösteren kişiye küfür ettiği için özür diledi. "Bütün kadınlardan özür diliyorum" diyen Türkkan, " O sinir... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
meral akşener
bingöl
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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren ve şehit yakını olduğunu öne süren bir kişiyle gerginlik yaşadığı 'küfürlü' olayla ilgili açıklama yaptı.Twitter üzerinden videolu bir palaşımda bulunan Türkkan, küfür ettiğini belirterek, özür diledi. Tükkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211106/tbmm-baskani-sentoptan-iyi-partili-turkkana-ozur-dileme-cagrisi-1050531869.html
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meral akşener, bingöl, iyi parti

İYİ Partili Türkkan özür diledi: Hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım

02:05 06.11.2021 (güncellendi: 02:12 06.11.2021)
© AA İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
 İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AA
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İYİ Parti Milletvekili Türkkan, Akşener'e tepki gösteren kişiye küfür ettiği için özür diledi. "Bütün kadınlardan özür diliyorum" diyen Türkkan, " O sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmaya, bana da hiç yakışmayan ifadeler" diye konuştu.
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren ve şehit yakını olduğunu öne süren bir kişiyle gerginlik yaşadığı 'küfürlü' olayla ilgili açıklama yaptı.
Twitter üzerinden videolu bir palaşımda bulunan Türkkan, küfür ettiğini belirterek, özür diledi. Tükkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl’de daha önce sayın Meral Akşener’e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim, birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken, ciddi küfürlere maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim yani küfretme diye birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen, o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım. Ben o yüzden burada başta bütün milletimizde, bir kadın olması hasebiyle sayın genel başkanımız başta olmak üzere, bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi o. Yanlış bir işti. Ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki fazla bir heyecan, doğru olmayan bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.”

Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
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