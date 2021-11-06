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https://tr.sputniknews.com/20211106/jandarmadan-tarihi-eser-kacakcilarina-sucustu-roma-ve-bizans-donemlerine-ait-117-sikke-yakalandi-1050537092.html
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 sikke yakalandı
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 sikke yakalandı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla yasadışı yollarla temin edilen Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T10:00+0300
2021-11-06T09:59+0300
türkiye
suçüstü
yakalama
tarihi eser kaçakçılığı
tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
tarihi eser
jandarma
tarihi eser operasyonu
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin Eyüpsultan'da oturduğu belirlendi.Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmak için alıcılarla buluşma yapacağını yer tespit edildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler, jandarma ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.Kıskıvrak yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 14 bronz Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, 3 bronz tıp aleti, bronz kemer tokası, bronz haç, bronz cımbız, 2 adet bronz raptiye, 5 bronz halka ile 89 bronz-pirinç obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi.Yunan, Roma ve Bizans dönemine aitEle geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi. 14 sikkenin Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.Yakalanan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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suçüstü, yakalama, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser, jandarma, tarihi eser operasyonu

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 sikke yakalandı

10:00 06.11.2021
© DHAJandarmadan tarihi eser kaçakçılarına suçüstü
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına suçüstü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© DHA
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla yasadışı yollarla temin edilen Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 sikke ve obje ele geçirildi. Tarihi eserlere müşteri arayan C.İ. ve Ö.B. gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin Eyüpsultan'da oturduğu belirlendi.
Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmak için alıcılarla buluşma yapacağını yer tespit edildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler, jandarma ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.
Kıskıvrak yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 14 bronz Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, 3 bronz tıp aleti, bronz kemer tokası, bronz haç, bronz cımbız, 2 adet bronz raptiye, 5 bronz halka ile 89 bronz-pirinç obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yunan, Roma ve Bizans dönemine ait

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi. 14 sikkenin Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.
Yakalanan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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