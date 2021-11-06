https://tr.sputniknews.com/20211106/kalin-erdoganin-basketbol-oynadigi-yeni-goruntuleri-paylasti-hep-siz-mi-oynayacaksiniz-ya-1050542412.html

Kalın, Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı: 'Hep siz mi oynayacaksınız ya?'

Kalın, Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı: 'Hep siz mi oynayacaksınız ya?'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T15:03+0300

2021-11-06T15:03+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

basketbol

ibrahim kalın

ümraniye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Kasım günü Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Millet Bahçesi açılışından önce gençlerle basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüntülerini paylaştı.Görüntülerde basketbol oynayan gençlerin yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep siz mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle" diyerek oyuna katılıyor.

türkiye

ümraniye

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recep tayyip erdoğan, basketbol, ibrahim kalın, ümraniye