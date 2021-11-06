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Kalın, Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı: 'Hep siz mi oynayacaksınız ya?'
Kalın, Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı: 'Hep siz mi oynayacaksınız ya?'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T15:03+0300
2021-11-06T15:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
basketbol
ibrahim kalın
ümraniye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Kasım günü Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Millet Bahçesi açılışından önce gençlerle basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüntülerini paylaştı.Görüntülerde basketbol oynayan gençlerin yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep siz mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle" diyerek oyuna katılıyor.
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recep tayyip erdoğan, basketbol, ibrahim kalın, ümraniye

Kalın, Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı: 'Hep siz mi oynayacaksınız ya?'

15:03 06.11.2021
© AAErdoğan - basketbol
Erdoğan - basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Kasım günü Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Millet Bahçesi açılışından önce gençlerle basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde basketbol oynayan gençlerin yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep siz mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle" diyerek oyuna katılıyor.
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