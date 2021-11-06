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Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum" açıklaması yaptı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T12:09+0300
2021-11-06T12:07+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
cumhurbaşkanlığı seçimi
ekrem imamoğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de gazeteci Taha Akyol ile Elif Çakır'a yaptığı açıklamalarda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Belediye başkanları aday olabilir mi? Yoksa görevlerine devam etsin mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:"Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu: Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanını başka bir partiye teslim etmek demek. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda soru işaretleri var. Önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerine devam etmelerini istiyorum." Adayı açıklamak için daha erken olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kötü gidişin üstünün örtülmesi için cumhurbaşkanı adaylığının kullanıldığı konusunda liderler arasında bir kanaat var. Ekonomide kötü gidişi nasıl çözeceğimizi millete anlatmalıyız. Genel kanaatimiz bu" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı seçimi, ekrem imamoğlu

Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum

12:09 06.11.2021
© Fotoğraf : CHPİmamoğlu - Kılıçdaroğlu - Yavaş
İmamoğlu - Kılıçdaroğlu - Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© Fotoğraf : CHP
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum" açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de gazeteci Taha Akyol ile Elif Çakır'a yaptığı açıklamalarda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Belediye başkanları aday olabilir mi? Yoksa görevlerine devam etsin mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:
"Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu: Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanını başka bir partiye teslim etmek demek. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda soru işaretleri var. Önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerine devam etmelerini istiyorum."
Adayı açıklamak için daha erken olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kötü gidişin üstünün örtülmesi için cumhurbaşkanı adaylığının kullanıldığı konusunda liderler arasında bir kanaat var. Ekonomide kötü gidişi nasıl çözeceğimizi millete anlatmalıyız. Genel kanaatimiz bu" ifadelerini kullandı.
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