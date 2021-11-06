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Konya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu
Konya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu
Konya'nın Meram ilçesinde annesinin uyurken yalnız bıraktığı iki aylık bebek, yatağında ölü bulundu. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T23:10+0300
2021-11-06T23:10+0300
2021-11-06T23:34+0300
türkiye
konya
bebek
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Küçük Kovanağzı Mahallesi Masal Sokak'taki evlerinde anne Arife Bütün, iki aylık bebeği Ayşe Emine'yi uyuttuktan sonra ev işleri yapmak için yanından ayrıldı.Anne ve kayınpederi Osman Bütün, uzun süre ses gelmeyince kontrol etmek için girdikleri odada bebeği yatağında hareketsiz şekilde buldu.Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.Bebeğin ölüm sebebinin otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.
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konya, bebek
Konya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu 23:10 06.11.2021 (güncellendi: 23:34 06.11.2021)
Konya'nın Meram ilçesinde annesinin uyurken yalnız bıraktığı iki aylık bebek, yatağında ölü bulundu.
Küçük Kovanağzı Mahallesi Masal Sokak'taki evlerinde anne Arife Bütün, iki aylık bebeği Ayşe Emine'yi uyuttuktan sonra ev işleri yapmak için yanından ayrıldı.
Anne ve kayınpederi Osman Bütün, uzun süre ses gelmeyince kontrol etmek için girdikleri odada bebeği yatağında hareketsiz şekilde buldu.
Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bebeğin ölüm sebebinin otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.