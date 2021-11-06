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Kosta Rika, çocuklara Kovid-19 aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu
Kosta Rika, çocuklara Kovid-19 aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu
Kosta Rika'da Kovid-19 aşısı çocuklar için zorunlu hale getirilerek, temel çocukluk aşıları listesine dahil edileceği açıklandı. Böylece dünyada Kovid-19... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T20:46+0300
2021-11-06T20:46+0300
koronavirüs
kosta rika
çocuk
koronavirüs aşısı
aşı zorunluluğu
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaşı birçok ülkede düşürülürken, ilk kez bir ülkede aşının çocuklar için zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.Kosta Rika'da sağlık makamları, Kovid-19 aşısının çocuklar için zorunlu hale getirildiğini belirterek, aşının yasalarla çocuklara zorunlu kılınan diğer temel çocukluk aşıları listesine ekleneceğini duyurdu.Kosta Rika yönetiminin, 2022'nin mart ayından itibaren 12 yaş altındaki tüm çocukları aşılamak üzere ABD'li ilaç devi Pfizer ile imzaladığı anlaşma kapsamında ülkeye önümüzdeki günlerde 3.5 milyon doz aşı teslim edilecek.Bu aşıların 1.5 milyonunun 5 ila 11 yaş grubu için ayrılacağı ifade edilirken, kalan dozların yaşlılara ve bağışıklığı düşük olanlara 3. doz olarak uygulanmak üzere kullanılacağı açıklandı.Öte yandan Kosta Rika'da salgının başından bu yana 562 bin 316 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 7 bin 134 kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211104/abdde-cocuklara-asilama-basladi-1050465547.html
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kosta rika, çocuk, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu

Kosta Rika, çocuklara Kovid-19 aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu

20:46 06.11.2021
© REUTERS / Mayela LopezKosta Rika - koronavirüs aşısı - aşılama
Kosta Rika - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / Mayela Lopez
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Kosta Rika'da Kovid-19 aşısı çocuklar için zorunlu hale getirilerek, temel çocukluk aşıları listesine dahil edileceği açıklandı. Böylece dünyada Kovid-19 aşısını çocuklara zorunlu kılan ilk ülke Kosta Rika oldu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaşı birçok ülkede düşürülürken, ilk kez bir ülkede aşının çocuklar için zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.
Kosta Rika'da sağlık makamları, Kovid-19 aşısının çocuklar için zorunlu hale getirildiğini belirterek, aşının yasalarla çocuklara zorunlu kılınan diğer temel çocukluk aşıları listesine ekleneceğini duyurdu.
Kosta Rika yönetiminin, 2022'nin mart ayından itibaren 12 yaş altındaki tüm çocukları aşılamak üzere ABD'li ilaç devi Pfizer ile imzaladığı anlaşma kapsamında ülkeye önümüzdeki günlerde 3.5 milyon doz aşı teslim edilecek.
Bu aşıların 1.5 milyonunun 5 ila 11 yaş grubu için ayrılacağı ifade edilirken, kalan dozların yaşlılara ve bağışıklığı düşük olanlara 3. doz olarak uygulanmak üzere kullanılacağı açıklandı.
Öte yandan Kosta Rika'da salgının başından bu yana 562 bin 316 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 7 bin 134 kişi hayatını kaybetti.
ABD - çocuk - aşı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
KORONAVİRÜS
ABD'de çocuklara aşılama başladı
4 Kasım, 07:13
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