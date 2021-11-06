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Kripto para vaadiyle dolandırıldı: 'Yakın arkadaşlarınızın yatırım paylaşımlarına inanmayın'
Kripto para vaadiyle dolandırıldı: 'Yakın arkadaşlarınızın yatırım paylaşımlarına inanmayın'
Adana’da arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından ‘Kripto para yatırımı ile kazanç elde etme’ paylaşımını görüp iletişime geçen E.E., dolandırıcılara 19 bin... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T11:19+0300
2021-11-06T11:17+0300
yaşam
dolandırıcılık
kripto para
kripto para madenciliği
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Kentte özel bir şirkette teknik personel olarak çalışan E.E., gece saatlerinde sosyal medya hesabında dolaşırken bir arkadaşının ‘kripto para ile yatırım danışmanlığı’ hakkında paylaşımını gördü. Paylaşımda yatırım danışmanlarının belli bir miktar para ile borsada kripto paralarda işlem yaptığı ve işlettiği paradan ise katılımcılara ise kar payı verileceğini gören E.E., sosyal medya üzerinden iletişime geçip işleyişi sordu. Arkadaşının çalınan sosyal medya hesabını kullanan şüpheliler E.E. ile iletişime geçti.Yolladığı 4 bin TL 3 saat sonra 75 bin TL olduDolandırıcıların tuzağına düşen E.E., ilk önce 4 bin lira yolladı. 3 saat sonra dolandırıcılar E.E. ile tekrar iletişime geçerek yolladığı parayı borsada kripto para alıp sattığını ve ana parasının 75 bin 800 lira olduğunu söyleyerek dekont yolladı. Kısa sürede parasının yaklaşık 19 kat arttığını gören E.E., parasını ne zaman alacağını sordu.Parayı çekmek için 15 bin TL daha yolladıŞüpheliler, E.E.’den 15 bin lira komisyon parası istedi. E.E. ise komisyonun kazandığı paradan alınmasını istedi. Ancak karşı taraf, "Bu para döviz ödemesi, parayı çekebilmemiz için 15 bin lira daha göndermen gerek” dedi. E.E., yüklü miktar para alacağını düşünerek 15 bin lira daha yolladı. Paranın dekontunu karşı tarafa telefon üzerinden yollayan E.E.’ye, dolandırıcılar bu sefer de sahte olarak düzenlenmiş ve üzerinde Adalet Bakanlığı yazılı ‘güvenlik protokolü’ yolladı. E.E.’ye, ‘Yolladığımız para güvenlik protokolüne takıldı. Güvenlik protokolünü kaldırmanız için vergi dairesine 25 bin lira ödeme yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde kara para aklama suçundan gerekli yasal işlem başlatılır’ dedi. Dolandırıcıların eline düştüğünü anlayan E.E., ardından Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu.'Mesajla beni oyaladılar'Toplamda 19 bin lira dolandırıldığını söyleyen E.E., “Paramı borsa ve kriptoda işleterek 75 bin lira yaptıklarını söylediler. Dolandırılana kadar cep telefonuyla arkadaşımla görüşemedim. Mesaj yolu ile hep oyaladılar. Dolandırıldığımı anladığımda hesabın asıl sahibi ile iletişime geçtim ve sosyal medya hesabının çalındığını söyledi. Yakın arkadaşlarınızın yatırım paylaşımlarına inanmayın’’ dedi.
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dolandırıcılık, kripto para, kripto para madenciliği

Kripto para vaadiyle dolandırıldı: 'Yakın arkadaşlarınızın yatırım paylaşımlarına inanmayın'

11:19 06.11.2021
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Adana’da arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından ‘Kripto para yatırımı ile kazanç elde etme’ paylaşımını görüp iletişime geçen E.E., dolandırıcılara 19 bin TL kaptırdı.
Kentte özel bir şirkette teknik personel olarak çalışan E.E., gece saatlerinde sosyal medya hesabında dolaşırken bir arkadaşının ‘kripto para ile yatırım danışmanlığı’ hakkında paylaşımını gördü. Paylaşımda yatırım danışmanlarının belli bir miktar para ile borsada kripto paralarda işlem yaptığı ve işlettiği paradan ise katılımcılara ise kar payı verileceğini gören E.E., sosyal medya üzerinden iletişime geçip işleyişi sordu. Arkadaşının çalınan sosyal medya hesabını kullanan şüpheliler E.E. ile iletişime geçti.

Yolladığı 4 bin TL 3 saat sonra 75 bin TL oldu

Dolandırıcıların tuzağına düşen E.E., ilk önce 4 bin lira yolladı. 3 saat sonra dolandırıcılar E.E. ile tekrar iletişime geçerek yolladığı parayı borsada kripto para alıp sattığını ve ana parasının 75 bin 800 lira olduğunu söyleyerek dekont yolladı. Kısa sürede parasının yaklaşık 19 kat arttığını gören E.E., parasını ne zaman alacağını sordu.

Parayı çekmek için 15 bin TL daha yolladı

Şüpheliler, E.E.’den 15 bin lira komisyon parası istedi. E.E. ise komisyonun kazandığı paradan alınmasını istedi. Ancak karşı taraf, "Bu para döviz ödemesi, parayı çekebilmemiz için 15 bin lira daha göndermen gerek” dedi. E.E., yüklü miktar para alacağını düşünerek 15 bin lira daha yolladı. Paranın dekontunu karşı tarafa telefon üzerinden yollayan E.E.’ye, dolandırıcılar bu sefer de sahte olarak düzenlenmiş ve üzerinde Adalet Bakanlığı yazılı ‘güvenlik protokolü’ yolladı. E.E.’ye, ‘Yolladığımız para güvenlik protokolüne takıldı. Güvenlik protokolünü kaldırmanız için vergi dairesine 25 bin lira ödeme yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde kara para aklama suçundan gerekli yasal işlem başlatılır’ dedi. Dolandırıcıların eline düştüğünü anlayan E.E., ardından Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu.

'Mesajla beni oyaladılar'

Toplamda 19 bin lira dolandırıldığını söyleyen E.E., “Paramı borsa ve kriptoda işleterek 75 bin lira yaptıklarını söylediler. Dolandırılana kadar cep telefonuyla arkadaşımla görüşemedim. Mesaj yolu ile hep oyaladılar. Dolandırıldığımı anladığımda hesabın asıl sahibi ile iletişime geçtim ve sosyal medya hesabının çalındığını söyledi. Yakın arkadaşlarınızın yatırım paylaşımlarına inanmayın’’ dedi.
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