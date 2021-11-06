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Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş görevden uzaklaştırıldı
Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş görevden uzaklaştırıldı
Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Başkanlık Konseyi kararıyla görevden uzaklaştırıldı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T23:23+0300
2021-11-06T23:24+0300
dünya
libya
görevden alma
libya başkanlık konseyi
necla el-menguş
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Libya Başkanlık Konseyi tarafından yayınlanan resmi kararda, Dışişleri Bakanı Necla Menguş’un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.Kararda, Menguş'un, 'Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnemesi' nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade edildi.Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda, söz konusu soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.
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libya, görevden alma, libya başkanlık konseyi, necla el-menguş

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş görevden uzaklaştırıldı

23:23 06.11.2021 (güncellendi: 23:24 06.11.2021)
© AFP 2021 / Mahmud TurkiaLibya Dışişleri Bakanı Necla Menguş
Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AFP 2021 / Mahmud Turkia
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Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Başkanlık Konseyi kararıyla görevden uzaklaştırıldı.
Libya Başkanlık Konseyi tarafından yayınlanan resmi kararda, Dışişleri Bakanı Necla Menguş’un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Kararda, Menguş'un, 'Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnemesi' nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda, söz konusu soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.
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