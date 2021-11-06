MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Londra'da on binlerce kişi iklim için yürüdü
22:31 06.11.2021 (güncellendi: 22:39 06.11.2021)
İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, 6 Kasım Küresel İklim Eylem Günü'nde gösteri düzenleyerek, ülkelerin iklim kriziyle mücadelede daha güçlü politikalar uygulaması çağrısında bulundu.
İngiltere'de on binlerce kişi, iklim politikalarını protesto etmek için başkent Londra'da toplandı.
© REUTERS / Henry NichollsFinsbury Sirki Bahçesi'nde toplanan farklı gruplardan göstericiler, ellerinde davullar ve 'İklim değişikliği için harekete geçin', 'Gelecek talep ediyoruz' yazılı pankartlarla Trafalgar Meydanı'na yürüdü.
Finsbury Sirki Bahçesi'nde toplanan farklı gruplardan göstericiler, ellerinde davullar ve 'İklim değişikliği için harekete geçin', 'Gelecek talep ediyoruz' yazılı pankartlarla Trafalgar Meydanı'na yürüdü.
© REUTERS / Henry NichollsGöstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınmasını istedi.
Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınmasını istedi.
© REUTERS / Henry NichollsProtestoculardan iklim aktivisti Suzan, burada yaptığı konuşmada, zenginlerin doğaya daha çok zarar verdiğini belirterek, hükümetlerin onları yüksek vergilendirmesi çağrısında bulundu.
Protestoculardan iklim aktivisti Suzan, burada yaptığı konuşmada, zenginlerin doğaya daha çok zarar verdiğini belirterek, hükümetlerin onları yüksek vergilendirmesi çağrısında bulundu.
© REUTERS / Henry NichollsFarklı meslek grubu örgütlerinin destek verdiği gösteriye katılan itfaiyeci James de meslektaşlarının yangın gibi acil durumlara müdahale ettiğini kaydetti.
Farklı meslek grubu örgütlerinin destek verdiği gösteriye katılan itfaiyeci James de meslektaşlarının yangın gibi acil durumlara müdahale ettiğini kaydetti.
© REUTERS / Henry NichollsJames, iklim krizinin de acil bir durum olduğunun ve hükümetlerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.
James, iklim krizinin de acil bir durum olduğunun ve hükümetlerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.