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https://tr.sputniknews.com/20211106/lugansk-ukrayna-ordusu-minsk-anlasmalariyla-yasaklanan-havan-toplariyla-ates-acti-1050535418.html
Lugansk: Ukrayna ordusu, Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan toplarıyla ateş açtı
Lugansk: Ukrayna ordusu, Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan toplarıyla ateş açtı
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Nikolayevka köyünün Ukrayna ordusu tarafından Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T05:14+0300
2021-11-06T05:14+0300
dünya
ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti
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Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde gerilim tırmanmaya devam ediyor.Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Lugansk temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre Ukraynalı güçler, Nikolayevka köyünü Ukrayna ordusu tarafından Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla hedef aldı.Sputnik'e yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın silahlı oluşumları, Minsk anlaşmaları uyarınca bölgeden tahliye edilmesi gereken ağır silahları kullanarak ateşkes rejimini ihlal etmeye devam ediyor" dendi.Saldırı sonucunda ölü veya yaralı olup olmadığı bilgisinin doğrulanmaya çalışıldığı ifade edildi.Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim son dönemde yine artmış durumda. Söz konusu gerilim, Ukrayna ordusunun, Donbass’taki bağımsızlık yanlısı milis güçlerine karşı ilk defa Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’larını kullandıklarını açıklaması ardından iyice arttı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın doğusunda Bayraktar TB2 SİHA’larının kullanımını da içeren yeni gerilime ilişkin, Kiev’in, Rusya’yı askeri eylemler içine çekmek için Donbass’ta provokatif bir durum yaratmaya çalıştığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211101/lavrov-kiev-rusyayi-askeri-eylemler-icine-cekmek-icin-donbassi-karistirmaya-calisiyor-1050371901.html
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ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti

Lugansk: Ukrayna ordusu, Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan toplarıyla ateş açtı

05:14 06.11.2021
© AFP 2021 / Aleksey FILIPPOV Lugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AFP 2021 / Aleksey FILIPPOV
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Nikolayevka köyünün Ukrayna ordusu tarafından Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde gerilim tırmanmaya devam ediyor.
Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Lugansk temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre Ukraynalı güçler, Nikolayevka köyünü Ukrayna ordusu tarafından Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla hedef aldı.
Sputnik'e yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın silahlı oluşumları, Minsk anlaşmaları uyarınca bölgeden tahliye edilmesi gereken ağır silahları kullanarak ateşkes rejimini ihlal etmeye devam ediyor" dendi.
Saldırı sonucunda ölü veya yaralı olup olmadığı bilgisinin doğrulanmaya çalışıldığı ifade edildi.
Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim son dönemde yine artmış durumda. Söz konusu gerilim, Ukrayna ordusunun, Donbass’taki bağımsızlık yanlısı milis güçlerine karşı ilk defa Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’larını kullandıklarını açıklaması ardından iyice arttı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın doğusunda Bayraktar TB2 SİHA’larının kullanımını da içeren yeni gerilime ilişkin, Kiev’in, Rusya’yı askeri eylemler içine çekmek için Donbass’ta provokatif bir durum yaratmaya çalıştığını söylemişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
DÜNYA
Lavrov: Kiev, Rusya'yı askeri eylemler içine çekmek için Donbass'ı karıştırmaya çalışıyor
1 Kasım, 14:38
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