Lugansk: Ukrayna ordusu son 24 saatte ateşkesi 3 kez ihlal etti

Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Lugansk temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre Ukraynalı güçler, Frunze, Zolotoe-5 ve Nikolayevka köylerine Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 120 ve 82 mm kalibreli havan toplarıyla ateş açtı.Açıklamada, “Son 24 saat içinde Ukrayna silahlı oluşumlarının ateşkesi üç kez ihlal ettikleri kaydedildi” denildi.Ukrayna güvenlik güçleri, 4 Kasım’da da Nikolayevka köyünü 82 mm kalibreli havan toplarıyla hedef almıştı.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı bazı yerleşim birimlerinin Ukrayna ordusu tarafından Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 120 ve 82 mm kalibreli havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.
Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Lugansk temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre Ukraynalı güçler, Frunze, Zolotoe-5 ve Nikolayevka köylerine Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 120 ve 82 mm kalibreli havan toplarıyla ateş açtı.
Açıklamada, “Son 24 saat içinde Ukrayna silahlı oluşumlarının ateşkesi üç kez ihlal ettikleri kaydedildi” denildi.
Ukrayna güvenlik güçleri, 4 Kasım’da da Nikolayevka köyünü 82 mm kalibreli havan toplarıyla hedef almıştı.