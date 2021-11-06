https://tr.sputniknews.com/20211106/lugansk-ukrayna-ordusu-son-24-saatte-ateskesi-3-kez-ihlal-etti-1050540418.html

Lugansk: Ukrayna ordusu son 24 saatte ateşkesi 3 kez ihlal etti

Lugansk: Ukrayna ordusu son 24 saatte ateşkesi 3 kez ihlal etti

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı bazı yerleşim birimlerinin Ukrayna ordusu tarafından Minsk anlaşmalarıyla... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T13:22+0300

2021-11-06T13:22+0300

2021-11-06T13:20+0300

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lugansk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Lugansk temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre Ukraynalı güçler, Frunze, Zolotoe-5 ve Nikolayevka köylerine Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 120 ve 82 mm kalibreli havan toplarıyla ateş açtı.Açıklamada, “Son 24 saat içinde Ukrayna silahlı oluşumlarının ateşkesi üç kez ihlal ettikleri kaydedildi” denildi.Ukrayna güvenlik güçleri, 4 Kasım’da da Nikolayevka köyünü 82 mm kalibreli havan toplarıyla hedef almıştı.

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lugansk, ukrayna, saldırı, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)