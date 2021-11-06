https://tr.sputniknews.com/20211106/malide-estonyali-askerler-yanlislikla-ingiliz-askerlerine-ates-acti-1050548003.html
Mali'de Estonyalı askerler yanlışlıkla İngiliz askerlerine ateş açtı
Mali'de Estonyalı askerler yanlışlıkla İngiliz askerlerine ateş açtı
Mali'deki Gao askeri üssünde görev yapan Estonyalı askerler, üsse yaklaşırken güvenlik prosedürlerini ihlal eden İngiliz askerlerine ateş açtı. Olayda ölen ya... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T21:36+0300
2021-11-06T21:36+0300
2021-11-06T21:36+0300
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askeri üs
estonya
barkhane operasyonu
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Mali'deki Gao askeri üssünde görev yapan Estonyalı askerler, üsse yaklaşırken güvenlik prosedürlerine uymayan İngiliz ordusu askerlerine ateş açtı.Postimees gazetesinde yer alan haberde, "Olay, İngiliz askerlerinin bulunduğu bir minibüsün askeri üsse yaklaştığı sırada meydana geldi. İngilizler, kurallara uygun olarak yaklaştıklarını üs personeline bildirmedikleri için üssü koruyan Estonyalı askerler yaklaşan araca ateş açtı" ifadelerine yer verildi.Estonya Ordu Sözcüsü Taavi Karotamm, olayı doğrulayarak "Estonyalı askerler, prosedürün öngördüğü tüm kuralları doğru bir biçimde yerine getirdi. Bu olayda Estonyalı askerler ya da müttefik askerler yaralanmadı" dedi.Estonya, Fransa'nın Sahel bölgesinde (Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya, Çad) yürüttüğü 'Barkhane' harekatına 2018 yılında katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210925/malideki-catismalarda-bir-fransiz-asker-hayatini-kaybetti-1049233315.html
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ingiltere, mali, askeri üs, estonya, barkhane operasyonu
Mali'de Estonyalı askerler yanlışlıkla İngiliz askerlerine ateş açtı
Mali'deki Gao askeri üssünde görev yapan Estonyalı askerler, üsse yaklaşırken güvenlik prosedürlerini ihlal eden İngiliz askerlerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Mali'deki Gao askeri üssünde görev yapan Estonyalı askerler, üsse yaklaşırken güvenlik prosedürlerine uymayan İngiliz ordusu askerlerine ateş açtı.
Postimees gazetesinde yer alan haberde, "Olay, İngiliz askerlerinin bulunduğu bir minibüsün askeri üsse yaklaştığı sırada meydana geldi. İngilizler, kurallara uygun olarak yaklaştıklarını üs personeline bildirmedikleri için üssü koruyan Estonyalı askerler yaklaşan araca ateş açtı" ifadelerine yer verildi.
Estonya Ordu Sözcüsü Taavi Karotamm, olayı doğrulayarak "Estonyalı askerler, prosedürün öngördüğü tüm kuralları doğru bir biçimde yerine getirdi. Bu olayda Estonyalı askerler ya da müttefik askerler yaralanmadı" dedi.
Estonya, Fransa'nın Sahel bölgesinde (Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya, Çad) yürüttüğü 'Barkhane' harekatına
2018 yılında katılmıştı.