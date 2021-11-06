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Manchester derbisinde kazanan City
Manchester derbisinde kazanan City
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yendi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T20:09+0300
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spor
premier lig
manchester city
deplasman
old trafford
manchester united
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Manchester kentinin köklü kulüpleri City ile United, 1881'de başlayan rekabette 186. defa karşılaştı. Haftaya 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Manchester City'yi Old Trafford Stadı'nda ağırladı.Yüzde 68 topa sahip olma oranıyla oynayan Manchester City, Bailly'nin (kendi kalesine) 7 ve Bernardo Silva'nın 45. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.City, United'ın 77 karşılaşma kazandığı derbideki galibiyet sayısını 56'ya yükseltti.Manchester City puanını 23'e çıkarırken, Manchester United 17 puanda kaldı.
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premier lig, manchester city, deplasman, old trafford, manchester united

Manchester derbisinde kazanan City

20:09 06.11.2021
© REUTERS / Craig Broughİngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / Craig Brough
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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yendi.
Manchester kentinin köklü kulüpleri City ile United, 1881'de başlayan rekabette 186. defa karşılaştı. Haftaya 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Manchester City'yi Old Trafford Stadı'nda ağırladı.
Yüzde 68 topa sahip olma oranıyla oynayan Manchester City, Bailly'nin (kendi kalesine) 7 ve Bernardo Silva'nın 45. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.
City, United'ın 77 karşılaşma kazandığı derbideki galibiyet sayısını 56'ya yükseltti.
Manchester City puanını 23'e çıkarırken, Manchester United 17 puanda kaldı.
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