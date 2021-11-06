https://tr.sputniknews.com/20211106/meksikada-polis-konvoyuna-duzenlenen-saldirida-3-polis-hayatini-kaybetti-1050538188.html

Meksika'da polis konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

Meksika'da polis konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

Meksika'da polis konvoyuna yapılan silahlı saldırıda 3 polis öldü, 6'sı yaralandı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T11:03+0300

2021-11-06T11:03+0300

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dünya

saldırı

meksika

polis

konvoy

pusu

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Meksika basınındaki haberlere göre, Texcaltitlan kasabasında operasyondan dönen polis konvoyuna silahlı kişilerce pusu kuruldu.Uzun namlulu silahlarla çapraz ateş altına alınan konvoydakilerden 3 polis olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 polis yaralandı.Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldı.Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün intikal ettiği duyuruldu.Saldırının kartel üyeleri tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.Meksika'da 2006'dan bu yana güvenlik güçleri ile karteller arasında yaşanan çatışmalarda 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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saldırı, meksika, polis, konvoy, pusu