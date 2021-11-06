Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211106/meksikada-polis-konvoyuna-duzenlenen-saldirida-3-polis-hayatini-kaybetti-1050538188.html
Meksika'da polis konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
Meksika'da polis konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
Meksika'da polis konvoyuna yapılan silahlı saldırıda 3 polis öldü, 6'sı yaralandı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T11:03+0300
2021-11-06T11:03+0300
2021-11-06T11:02+0300
dünya
saldırı
meksika
polis
konvoy
pusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103989/48/1039894899_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_b2f4bf569f5bfc6892d31e59ccf43acb.jpg
Meksika basınındaki haberlere göre, Texcaltitlan kasabasında operasyondan dönen polis konvoyuna silahlı kişilerce pusu kuruldu.Uzun namlulu silahlarla çapraz ateş altına alınan konvoydakilerden 3 polis olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 polis yaralandı.Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldı.Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün intikal ettiği duyuruldu.Saldırının kartel üyeleri tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.Meksika'da 2006'dan bu yana güvenlik güçleri ile karteller arasında yaşanan çatışmalarda 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103989/48/1039894899_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_0d59f71978e50ab00a67e9b2f3e0cd56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
saldırı, meksika, polis, konvoy, pusu
Meksika'da polis konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
Meksika'da polis konvoyuna yapılan silahlı saldırıda 3 polis öldü, 6'sı yaralandı.
Meksika basınındaki haberlere göre, Texcaltitlan kasabasında
operasyondan dönen polis konvoyuna silahlı kişilerce pusu kuruldu. Uzun namlulu silahlarla çapraz ateş altına alınan konvoydakilerden 3 polis olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 polis yaralandı.
Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldı.
Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün intikal ettiği duyuruldu.
Saldırının
kartel üyeleri tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.
Meksika'da 2006'dan bu yana güvenlik güçleri ile karteller arasında yaşanan çatışmalarda 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.