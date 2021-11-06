https://tr.sputniknews.com/20211106/muharrem-ince-yollarin-ustasiyim-memleketin-hastasiyim-1050543108.html

Muharrem İnce: 'Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım'

Muharrem İnce: 'Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti otobüsü ile Malatya'ya doğru yola çıktığı videoyu "Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım" notunu... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T16:12+0300

2021-11-06T16:12+0300

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türkiye

malatya

muharrem ince

memleket partisi

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti otobüsü ile Malatya'ya doğru yola çıktığı videoyu "Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı. İnce, videoda, "Yolculuk Malatya... Şimdi bir Malatya türküsü, bir Arguvan türküsü dinleyelim" diyerek yola çıkan İnce, şoför koltuğuna da kendisi geçti. İnce, otobüsün şoförüne ise "Şimdi ben otobüsü senin yerine kullanıyorum, sen de Malatya'da benim yerime konuşma yapacaksın" dedi.İnce ayrıca, otobüs kullandığı için kendisini eleştirenlere ise "Bana ehliyet soranlar, İşte benim otobüs kullanabilir, E sınıfı ehliyetim. Bir zahmet arkadaşa da diplomasını sorar mısınız?" ifadeleriyle yanıtladı ve ehliyetinin görselini paylaştı.

türkiye

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malatya, muharrem ince, memleket partisi