Pentagon: Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki eylemlerini izliyoruz

Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya-Ukrayna sınırındaki 'gelişmeler' hakkında açıklamada bulundu.Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın Ukrayna yakınlarındaki olağan dışı askeri faaliyetlerini izlemeye ve gözlemlemeye devam ediyoruz. Bu konuda, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişarelere de devam ediyoruz” ifadesini kullandı.“Daha önce de söylediğimiz gibi, Rusya’nın her türlü gerilimi tırmandıran veya saldırgan eylemleri ABD’yi çok rahatsız edecek” diyen Pentagon Sözcüsü, hangi 'olağandışı eylemlerden' bahsettiğini belirtmeyi ise reddetti.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus askerlerin Ukrayna sınırı yakınındaki ‘olağan dışı’ eylemlerini izlemeye devam ettiklerini belirtti.
Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya-Ukrayna sınırındaki 'gelişmeler' hakkında açıklamada bulundu.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın Ukrayna yakınlarındaki olağan dışı askeri faaliyetlerini izlemeye ve gözlemlemeye devam ediyoruz. Bu konuda, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişarelere de devam ediyoruz” ifadesini kullandı.
“Daha önce de söylediğimiz gibi, Rusya’nın her türlü gerilimi tırmandıran veya saldırgan eylemleri ABD’yi çok rahatsız edecek” diyen Pentagon Sözcüsü, hangi 'olağandışı eylemlerden' bahsettiğini belirtmeyi ise reddetti.