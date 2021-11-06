https://tr.sputniknews.com/20211106/pentagon-rusyanin-ukrayna-siniri-yakinindaki-eylemlerini-izliyoruz-1050532780.html

Pentagon: Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki eylemlerini izliyoruz

Pentagon: Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki eylemlerini izliyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus askerlerin Ukrayna sınırı yakınındaki ‘olağan dışı’ eylemlerini izlemeye devam ettiklerini belirtti. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T01:19+0300

2021-11-06T01:19+0300

2021-11-06T01:19+0300

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pentagon

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Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya-Ukrayna sınırındaki 'gelişmeler' hakkında açıklamada bulundu.Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın Ukrayna yakınlarındaki olağan dışı askeri faaliyetlerini izlemeye ve gözlemlemeye devam ediyoruz. Bu konuda, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişarelere de devam ediyoruz” ifadesini kullandı.“Daha önce de söylediğimiz gibi, Rusya’nın her türlü gerilimi tırmandıran veya saldırgan eylemleri ABD’yi çok rahatsız edecek” diyen Pentagon Sözcüsü, hangi 'olağandışı eylemlerden' bahsettiğini belirtmeyi ise reddetti.

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abd, rusya, ukrayna, nato, john kirby, pentagon, açıklama