Rus Dışişleri, Rusya'nın Kırım'da aşırı askeri faaliyet yürüttüğüne ilişkin suçlamaları reddetti

Birinci Komite'nin Ekim-Kasım aylarında New York'taki BM merkezinde yapılan toplantılarına katılan Belousov, Rusya’nın bu toplantılarda Ukrayna ve Gürcistan.tarafından ‘saldırganlık ve işgalle’ suçlanmaya çalışıldığını kaydetti.Gazetecilere konuşan Belousov, “Kırım'ın yanı sıra Azak ve Karadeniz'in bitişik sularında aşırı askeri faaliyet göstermekle suçlandık. Kırım ve bu iki denizdeki askeri varlığın bölgesel güvenliği, yani Avrupa'nın güvenliğini ciddi şekilde baltaladığı ve hatta küresel güvenliğe tehdit oluşturduğu söylendi. Hiç bir temele dayanmayan bu suçlamaları reddettik” dedi.Rusya'nın Kırım'daki askeri varlığının, Kırım'ın Rusya Federasyonu toprakları olması nedeniyle kesinlikle meşru olduğuna vurgu yapan Belousov, “Her devlet gibi biz de kendi topraklarımızda vatandaşlarımızı korumak ve devletimizin bütünlüğünü sağlamak için gerekli olan askeri faaliyetleri yürütme hakkına sahibiz. Bu faaliyetlerde savunma yeterliliği ilkesini esas alıyoruz” diye konuştu.Belousov, Rusya’nın vatandaşlarının güvenliğini sağlama ihtiyacını aşan herhangi bir faaliyet göstermediğini belirterek, “Kırım'ın yanı sıra Karadeniz ve Azak denizlerinin bitişik suları ile Transkafkasya'daki askeri varlığımızın tam olarak bir istikrar faktörü olduğu açıktır” ifadesini kullandı.
Rusya’nın BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’ndeki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, Rusya'nın Kırım'daki askeri faaliyetlerinin savunma ihtiyaçlarını aşmadığını ve bu faaliyetlerin bölgedeki istikrarın bir unsuru olduğunu söyledi.
Birinci Komite'nin Ekim-Kasım aylarında New York'taki BM merkezinde yapılan toplantılarına katılan Belousov, Rusya’nın bu toplantılarda Ukrayna ve Gürcistan.tarafından ‘saldırganlık ve işgalle’ suçlanmaya çalışıldığını kaydetti.
Gazetecilere konuşan Belousov, “Kırım'ın yanı sıra Azak ve Karadeniz'in bitişik sularında aşırı askeri faaliyet göstermekle suçlandık. Kırım ve bu iki denizdeki askeri varlığın bölgesel güvenliği, yani Avrupa'nın güvenliğini ciddi şekilde baltaladığı ve hatta küresel güvenliğe tehdit oluşturduğu söylendi. Hiç bir temele dayanmayan bu suçlamaları reddettik” dedi.
Rusya'nın Kırım'daki askeri varlığının, Kırım'ın Rusya Federasyonu toprakları olması nedeniyle kesinlikle meşru olduğuna vurgu yapan Belousov, “Her devlet gibi biz de kendi topraklarımızda vatandaşlarımızı korumak ve devletimizin bütünlüğünü sağlamak için gerekli olan askeri faaliyetleri yürütme hakkına sahibiz. Bu faaliyetlerde savunma yeterliliği ilkesini esas alıyoruz” diye konuştu.
Belousov, Rusya’nın vatandaşlarının güvenliğini sağlama ihtiyacını aşan herhangi bir faaliyet göstermediğini belirterek, “Kırım'ın yanı sıra Karadeniz ve Azak denizlerinin bitişik suları ile Transkafkasya'daki askeri varlığımızın tam olarak bir istikrar faktörü olduğu açıktır” ifadesini kullandı.