https://tr.sputniknews.com/20211106/rus-vekil-abdyi-karadenizde-yeni-bir-gerilim-noktasi-yaratmamasi-konusunda-uyariyoruz-1050539467.html

Rus vekil: ABD'yi Karadeniz'de yeni bir gerilim noktası yaratmaması konusunda uyarıyoruz

Rus vekil: ABD'yi Karadeniz'de yeni bir gerilim noktası yaratmaması konusunda uyarıyoruz

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, ABD yetkililerine ‘Karadeniz'e askeri gemiler göndererek yeni bir gerilim noktası... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T12:27+0300

2021-11-06T12:27+0300

2021-11-06T12:27+0300

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Kırım Milletvekili Şeremet, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Mike Rogers ve Mike Turner’in ABD Başkanı Joe Biden’a, “Ukrayna'yı korumak ve Kiev'e askeri destek sağlamak için Karadeniz'de ABD askeri varlığının güçlendirilmesi” çağrısını Sputnik’e değerlendirdi.Şeremet, “ABD’li yetkilileri aceleci kararlar vermemeye ve diğer devletlerin egemenlik alanına müdahale ederek yeni gerilim noktaları yaratmamaya çağırıyoruz. Bu, Ukrayna'da kaostan başka bir şeye yol açmaz. Ne yazık ki, ABD'nin saldırgan rolünü oynamaya devam ettiğini ve diğer devletlere karşı provokasyonlar yarattığını belirtmek istiyoruz. Kapsamlı bir cevap almaya hazır olmalılar” dedi.Rus ordusu ve donanmasının dünyada benzeri olmayan en modern silah ve teçhizata sahip olduğuna vurgu yapan Şeremet, “Kimseye sınırlarımızda silahlarını sallamalarını tavsiye etmiyoruz. Rusya, bu tür emellere sahip olmamaları için gereken her şeyi yapacaktır. Provokasyonlarının cezasız kalacağı yanılsamasına kapılmamalılar. Şayet yine de Karadeniz'deki varlıklarını güçlendirmeye karar verirlerse, bir iadeyi ziyarete hazır olsunlar” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210713/rus-su-30-jetinden-karadeniz-uzerinde-abd-kesif-ucagina-onleme-1044958270.html

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abd, rusya, ukrayna, rus donanması, karadeniz, silah, kırım