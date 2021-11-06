https://tr.sputniknews.com/20211106/rusya-disisleri-bakani-lavrov-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-telefonda-gorustu-1050544779.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın telefonda Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T18:00+0300

2021-11-06T18:00+0300

2021-11-06T18:00+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

iran

hüseyin emir abdullahiyan

müzakere

nükleer anlaşma

telefon görüşmesi

kapsamlı ortak eylem planı/koep

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında Tahran'ın isteği üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) etrafındaki durum ve Viyana'daki KOEP müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına ilişkin beklentilere odaklanıldı. Taraflar, 'nükleer anlaşmanın' Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan orijinal haline geri dönülmesini savunarak, tüm katılımcıların hak ve çıkarlarının güvence altına alınmasının tek doğru yol olduğuna vurgu yaptı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, tarafların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin önümüzdeki günlerde İran’a yapacağı ziyaretin yanı sıra, Afganistan ve çevresindeki durum ile ikili ve bölgesel bir dizi güncel konuyu ele aldıkları kaydedildi.Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

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rusya, sergey lavrov, iran, hüseyin emir abdullahiyan, müzakere, nükleer anlaşma, telefon görüşmesi, kapsamlı ortak eylem planı/koep