https://tr.sputniknews.com/20211106/rusya-disisleri-bakani-lavrov-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-telefonda-gorustu-1050544779.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın telefonda Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T18:00+0300
2021-11-06T18:00+0300
2021-11-06T18:00+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
iran
hüseyin emir abdullahiyan
müzakere
nükleer anlaşma
telefon görüşmesi
kapsamlı ortak eylem planı/koep
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında Tahran'ın isteği üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) etrafındaki durum ve Viyana'daki KOEP müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına ilişkin beklentilere odaklanıldı. Taraflar, 'nükleer anlaşmanın' Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan orijinal haline geri dönülmesini savunarak, tüm katılımcıların hak ve çıkarlarının güvence altına alınmasının tek doğru yol olduğuna vurgu yaptı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, tarafların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin önümüzdeki günlerde İran’a yapacağı ziyaretin yanı sıra, Afganistan ve çevresindeki durum ile ikili ve bölgesel bir dizi güncel konuyu ele aldıkları kaydedildi.Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211105/iran-yuksek-duzeyde-zenginlestirilmis-uranyum-stokunu-ikiye-katladi-1050499460.html
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rusya, sergey lavrov, iran, hüseyin emir abdullahiyan, müzakere, nükleer anlaşma, telefon görüşmesi, kapsamlı ortak eylem planı/koep
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın telefonda Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini görüştükleri açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında Tahran'ın isteği üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) etrafındaki durum ve Viyana'daki KOEP müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına ilişkin beklentilere odaklanıldı. Taraflar, 'nükleer anlaşmanın' Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan orijinal haline geri dönülmesini savunarak, tüm katılımcıların hak ve çıkarlarının güvence altına alınmasının tek doğru yol olduğuna vurgu yaptı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, tarafların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin önümüzdeki günlerde İran’a yapacağı ziyaretin yanı sıra, Afganistan ve çevresindeki durum ile ikili ve bölgesel bir dizi güncel konuyu ele aldıkları kaydedildi.
Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.