https://tr.sputniknews.com/20211106/rusya-saglik-bakani-murasko-cocuklarda-vaka-sayisi-artiyor-1050546810.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Çocuklarda vaka sayısı artıyor

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Çocuklarda vaka sayısı artıyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede Kovid-19 belirtileri tespit edilen çocuk sayısının giderek arttığını söyledi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T19:52+0300

2021-11-06T19:52+0300

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koronavirüs

rusya

çocuk

vaka

koronavirüs

kovid-19

sputnik v

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ryazan Bölgesi'ne iş ziyareti sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.Muraşko, yaptığı açıklamada, "Çocuklarda vaka sayısı artıyor. Halihazırda 3 binden fazla çocuk Kovid-19 nedeniyle gözetim altında" ifadelerini kullandı.Sputnik V'nin çocuk versiyonun geliştirildiğini bildiren Muraşko, "Küçük çocukları korumak çok önemli. Şu anda yeni aşı versiyonuyla ilgili uzman çalışması bitmek üzere. Aşının en kısa zamanda erişime sunulmasını bekliyoruz" dedi.Daha önce Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik V aşısının konsantrasyonun ergenler için 5, küçük çocuklar için 10 kat azalttığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211106/rusyanin-10-bolgesinde-kovid-durumu-kotulesti-1050535539.html

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