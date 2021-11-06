Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Çocuklarda vaka sayısı artıyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ryazan Bölgesi'ne iş ziyareti sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.Muraşko, yaptığı açıklamada, "Çocuklarda vaka sayısı artıyor. Halihazırda 3 binden fazla çocuk Kovid-19 nedeniyle gözetim altında" ifadelerini kullandı.Sputnik V'nin çocuk versiyonun geliştirildiğini bildiren Muraşko, "Küçük çocukları korumak çok önemli. Şu anda yeni aşı versiyonuyla ilgili uzman çalışması bitmek üzere. Aşının en kısa zamanda erişime sunulmasını bekliyoruz" dedi.Daha önce Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik V aşısının konsantrasyonun ergenler için 5, küçük çocuklar için 10 kat azalttığını açıklamıştı.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede Kovid-19 belirtileri tespit edilen çocuk sayısının giderek arttığını söyledi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ryazan Bölgesi'ne iş ziyareti sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Muraşko, yaptığı açıklamada, "Çocuklarda vaka sayısı artıyor. Halihazırda 3 binden fazla çocuk Kovid-19 nedeniyle gözetim altında" ifadelerini kullandı.
Sputnik V'nin çocuk versiyonun geliştirildiğini bildiren Muraşko, "Küçük çocukları korumak çok önemli. Şu anda yeni aşı versiyonuyla ilgili uzman çalışması bitmek üzere. Aşının en kısa zamanda erişime sunulmasını bekliyoruz" dedi.
Daha önce Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik V aşısının konsantrasyonun ergenler için 5, küçük çocuklar için 10 kat azalttığını açıklamıştı.