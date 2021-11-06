Rusya ve ABD kasım ayı sonunda vize sorunu ve diplomatik misyonların işleyişi konularını görüşecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD’nin kasım ayı sonuna kadar bir araya gelerek vize konuları, diplomatik temsilciliklerin işleyişi ve ikili ilişkilerde sorun teşkil eden diğer hususları görüşmeyi planladığını söyledi.Sputnik’e konuşan Ryabkov, “Görüşmenin önümüzdeki iki hafta içinde, kasım ayının sonuna kadar gerçekleşeceğini söyleyebilirim” dedi.Görüşmede sadece vize konusunun değil, ikili ilişkilerde sorun teşkil eden tüm meselelerin ele alınacağını belirten Ryabkov, “Vize sorunu ve ABD'nin mevcut durumu hızlı bir şekilde düzeltmeye yönelik sürekli çağrılarımıza en azından asgari düzeyde kulak vermeye hazır olmaması, elbette, en temel olmasa da, ana konular arasında olacaktır” diye konuştu.Ryabkov, görüşmenin üçüncü bir ülkede yapılmasının planlandığını ve Dışişleri Bakanlığı ile bakanlığın ilgili daire başkanları düzeyinde gerçekleşeceğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD’nin kasım ayı sonuna kadar vize sorunu ve diplomatik misyonların işleyişi konularını görüşmeyi planladıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD’nin kasım ayı sonuna kadar bir araya gelerek vize konuları, diplomatik temsilciliklerin işleyişi ve ikili ilişkilerde sorun teşkil eden diğer hususları görüşmeyi planladığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Ryabkov, “Görüşmenin önümüzdeki iki hafta içinde, kasım ayının sonuna kadar gerçekleşeceğini söyleyebilirim” dedi.
Görüşmede sadece vize konusunun değil, ikili ilişkilerde sorun teşkil eden tüm meselelerin ele alınacağını belirten Ryabkov, “Vize sorunu ve ABD'nin mevcut durumu hızlı bir şekilde düzeltmeye yönelik sürekli çağrılarımıza en azından asgari düzeyde kulak vermeye hazır olmaması, elbette, en temel olmasa da, ana konular arasında olacaktır” diye konuştu.
Ryabkov, görüşmenin üçüncü bir ülkede yapılmasının planlandığını ve Dışişleri Bakanlığı ile bakanlığın ilgili daire başkanları düzeyinde gerçekleşeceğini kaydetti.