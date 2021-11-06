https://tr.sputniknews.com/20211106/rusyada-41-bin-335-yeni-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-1050540517.html

Rusya’da 41 bin 335 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da 41 bin 335 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saat içinde 41 bin 335 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T13:23+0300

2021-11-06T13:23+0300

2021-11-06T13:21+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 41 bin 335 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (40 bin 735) yüzde 1.47 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 8 milyon 755 bin 930’a ulaştı.Son 24 saat içinde bin 188 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 245 bin 635 oldu.Gün içinde 29 bin 201 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 7 milyon 535 bin 172 oldu.Başkent Moskova (6 bin 880) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (3 bin 138) ikinci, Moskova Bölgesi (3 bin 85) üçüncü sırada yer aldı.Daha önce, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Belgorod, Saratov, Tümen, Çelyabinsk, Yaroslav, Magadan, Krasnoyarsk bölgeleriyle, Tataristan, Tuva ve Çuvaşistan cumhuriyetlerinde Kovid-19’la ilgili durumun kötüleştiğini duyurmuştu.Rusya’da pandeminin sona erme tarihinin aşılama sürecine bağlı olduğunu kaydeden Golikova, ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde QR kodlarının uygulamaya konduğunu belirtmişti.Son verilere göre ülkedeki sürü bağışıklığı seviyesi yüzde 48'e ulaştı.

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rusya, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı