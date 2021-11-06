Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına ve mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211106/rusyada-41-bin-335-yeni-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-1050540517.html
Rusya’da 41 bin 335 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya’da 41 bin 335 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya’da son 24 saat içinde 41 bin 335 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T13:23+0300
2021-11-06T13:21+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
koronavirüs testi
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049825169_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea062af59a4e8b33824c80f2f2948a1c.jpg
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 41 bin 335 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (40 bin 735) yüzde 1.47 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 8 milyon 755 bin 930’a ulaştı.Son 24 saat içinde bin 188 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 245 bin 635 oldu.Gün içinde 29 bin 201 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 7 milyon 535 bin 172 oldu.Başkent Moskova (6 bin 880) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (3 bin 138) ikinci, Moskova Bölgesi (3 bin 85) üçüncü sırada yer aldı.Daha önce, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Belgorod, Saratov, Tümen, Çelyabinsk, Yaroslav, Magadan, Krasnoyarsk bölgeleriyle, Tataristan, Tuva ve Çuvaşistan cumhuriyetlerinde Kovid-19’la ilgili durumun kötüleştiğini duyurmuştu.Rusya’da pandeminin sona erme tarihinin aşılama sürecine bağlı olduğunu kaydeden Golikova, ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde QR kodlarının uygulamaya konduğunu belirtmişti.Son verilere göre ülkedeki sürü bağışıklığı seviyesi yüzde 48'e ulaştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049825169_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4f15ae7f818e79df29b93aed43fb4a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı

Rusya’da 41 bin 335 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

13:23 06.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik aşısı, koronavirüs, Rusya
Sputnik aşısı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya’da son 24 saat içinde 41 bin 335 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 41 bin 335 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (40 bin 735) yüzde 1.47 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 8 milyon 755 bin 930’a ulaştı.
Son 24 saat içinde bin 188 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 245 bin 635 oldu.
Gün içinde 29 bin 201 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 7 milyon 535 bin 172 oldu.
Başkent Moskova (6 bin 880) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (3 bin 138) ikinci, Moskova Bölgesi (3 bin 85) üçüncü sırada yer aldı.
Daha önce, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Belgorod, Saratov, Tümen, Çelyabinsk, Yaroslav, Magadan, Krasnoyarsk bölgeleriyle, Tataristan, Tuva ve Çuvaşistan cumhuriyetlerinde Kovid-19’la ilgili durumun kötüleştiğini duyurmuştu.
Rusya’da pandeminin sona erme tarihinin aşılama sürecine bağlı olduğunu kaydeden Golikova, ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde QR kodlarının uygulamaya konduğunu belirtmişti.
Son verilere göre ülkedeki sürü bağışıklığı seviyesi yüzde 48'e ulaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:23İş Bankası’ndan 9 ayda 7 milyar TL kar
14:22Almanya'da trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi
14:20Türk Eczacıları Birliği: 645 ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor, önlem alınmazsa sayı artacak
14:18Sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
14:15Çocuğa cinsel istismar sanığının yargılanmasına başlandı: 'Yunanistan'da da aynı suçu işledi'
14:12Rusya ve ABD kasım ayı sonunda vize sorunu ve diplomatik misyonların işleyişi konularını görüşecek
14:08Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
14:05Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener'den koronavirüs hastalarına görme kaybı uyarısı
14:03Vietnamlı bakan, Nusret'te 1450 Sterlin değerinde altın kaplama biftek yedi, görüntüler tepki çekti
13:23Rusya’da 41 bin 335 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
13:22Lugansk: Ukrayna ordusu son 24 saatte ateşkesi 3 kez ihlal etti
13:20Rus Dışişleri, Rusya'nın Kırım'da aşırı askeri faaliyet yürüttüğüne ilişkin suçlamaları reddetti
13:16İstanbul'un çöpleri elektrik oluyor
13:12ABD'de polisin elektroşok tabancası ile müdahale ettiği kişi alev aldı
12:37Prof. Dr. Müftüoğlu, 50 ayrı kanseri teşhis edebilen tarama testini anlattı: Dedektif gibi çalışıyor
12:35Adalar’da plan yapma yetkisi İBB'den alındı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi
12:31ABD'de iki sırtlanın koronavirüs testi pozitif çıktı
12:27Rus vekil: ABD'yi Karadeniz'de yeni bir gerilim noktası yaratmaması konusunda uyarıyoruz
12:09Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum
11:55Teksas'ta müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişi öldü, yüzlercesi yaralandı