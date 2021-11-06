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‘Rusya’nın 10 bölgesinde koronavirüs durumu kötüleşti’
‘Rusya’nın 10 bölgesinde koronavirüs durumu kötüleşti’
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatnyana Golikova, ülkenin 10 bölgesinde Kovid-19’la ilgili durumun kötüleştiğini belirtti. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T05:39+0300
2021-11-06T05:39+0300
koronavirüs
rusya
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Golikova, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın 10 bölgesinde koronavirüsle ilgili durum kötüleşti. Bunlar Belgorod, Saratov, Tümen, Çelyabinsk, Yaroslav, Magadan, Krasnoyarsk bölgeleriyle Tataristan, Tuva ve Çuvaşistan cumhuriyetleri” ifadesini kullandı.Rusya’da pandeminin son erme tarihinin aşılama sürecine bağlı olduğunu kaydeden Golikova, ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde QR kodlarının uygulamaya konduğunu belirtti.Daha önce Rusya’da Kovid-19’a karşı sürü bağışıklığının yüzde 48’e ulaştığı bildirilmişti. Son bir günde tespit edilen vaka sayısı 40 bin 735, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının da bin 192 olduğu belirtilmişti.
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rusya, koronavirüs

‘Rusya’nın 10 bölgesinde koronavirüs durumu kötüleşti’

05:39 06.11.2021
© Sputnik / Денис АбрамовRusya - koronavirüs
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatnyana Golikova, ülkenin 10 bölgesinde Kovid-19’la ilgili durumun kötüleştiğini belirtti.
Golikova, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın 10 bölgesinde koronavirüsle ilgili durum kötüleşti. Bunlar Belgorod, Saratov, Tümen, Çelyabinsk, Yaroslav, Magadan, Krasnoyarsk bölgeleriyle Tataristan, Tuva ve Çuvaşistan cumhuriyetleri” ifadesini kullandı.

Rusya’da pandeminin son erme tarihinin aşılama sürecine bağlı olduğunu kaydeden Golikova, ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde QR kodlarının uygulamaya konduğunu belirtti.

Daha önce Rusya’da Kovid-19’a karşı sürü bağışıklığının yüzde 48’e ulaştığı bildirilmişti. Son bir günde tespit edilen vaka sayısı 40 bin 735, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının da bin 192 olduğu belirtilmişti.
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