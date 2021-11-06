https://tr.sputniknews.com/20211106/sahnede-kalp-krizi-gecirip-hayatini-kaybetti-1050541268.html

Sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Rumeli müziği sanatçısı Ramazan Günay, İstanbul, Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T14:18+0300

2021-11-06T14:18+0300

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yaşam

istanbul

ölüm

zeytinburnu

kalp krizi

sahne

şarkıcı

zeytinburnu belediyesi

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Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı.Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte çıktı. İki sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı. Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.

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