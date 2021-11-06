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Sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Rumeli müziği sanatçısı Ramazan Günay, İstanbul, Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T14:18+0300
2021-11-06T14:17+0300
yaşam
istanbul
ölüm
zeytinburnu
kalp krizi
sahne
şarkıcı
zeytinburnu belediyesi
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Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı.Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte çıktı. İki sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı. Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.
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istanbul, ölüm, zeytinburnu, kalp krizi, sahne, şarkıcı, zeytinburnu belediyesi

Sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

14:18 06.11.2021
© DHARamazan Günay
Ramazan Günay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© DHA
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Rumeli müziği sanatçısı Ramazan Günay, İstanbul, Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı.
Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte çıktı. İki sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı. Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.
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