https://tr.sputniknews.com/20211106/saklandigi-evde-yakalanan-sahis-elektrik-tellerine-tutunarak-kacmaya-calisti-ben-kusum-1050535032.html

Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum

Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum

Ordu'da hakkında yakalama kararı olan bir kişi, saklandığı evde jandarma tarafından yakalanınca elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi. Öte yandan şüpheli... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T04:15+0300

2021-11-06T04:15+0300

2021-11-06T04:16+0300

yaşam

türkiye

ordu

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Ordu'da hakkında yakalama kararı olduğu ileri sürülen şahıs, jandarma tarafından saklandığı evde bulundu. Kapısına dayanan ekiplerden kaçabilmek için sıra dışı bir yöntem deneyen şüpheli, elektrik tellerine tutunarak evden uzaklaşmaya çalıştı.Haberler.com'un haberine göre, şüphelinin elektrik tellerine asıldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde, şüpheli şahsın kabloya tutunmaya çalıştığı sırada yakınlarının kendisini vazgeçirmeye çalıştığı görülüyor.Öte yandan sosyal medyada, tellere tutunan kişinin "Ben kuşum" dediği de iddia edildi.

ordu

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, ordu