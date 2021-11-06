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Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum
Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum
Ordu'da hakkında yakalama kararı olan bir kişi, saklandığı evde jandarma tarafından yakalanınca elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi. Öte yandan şüpheli... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T04:15+0300
2021-11-06T04:16+0300
yaşam
türkiye
ordu
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Ordu'da hakkında yakalama kararı olduğu ileri sürülen şahıs, jandarma tarafından saklandığı evde bulundu. Kapısına dayanan ekiplerden kaçabilmek için sıra dışı bir yöntem deneyen şüpheli, elektrik tellerine tutunarak evden uzaklaşmaya çalıştı.Haberler.com'un haberine göre, şüphelinin elektrik tellerine asıldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde, şüpheli şahsın kabloya tutunmaya çalıştığı sırada yakınlarının kendisini vazgeçirmeye çalıştığı görülüyor.Öte yandan sosyal medyada, tellere tutunan kişinin "Ben kuşum" dediği de iddia edildi.
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türkiye, ordu

Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum

04:15 06.11.2021 (güncellendi: 04:16 06.11.2021)
© DHAOrdu'da hakkında yakalama kararı olan bir kişi, saklandığı evde jandarma tarafından yakalanınca elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi. Öte yandan şüpheli şahsın "Ben kuşum" dediği de ileri sürüldü.
Ordu'da hakkında yakalama kararı olan bir kişi, saklandığı evde jandarma tarafından yakalanınca elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi. Öte yandan şüpheli şahsın Ben kuşum dediği de ileri sürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© DHA
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Ordu'da hakkında yakalama kararı olan bir kişi, saklandığı evde jandarma tarafından yakalanınca elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi. Öte yandan şüpheli şahsın "Ben kuşum" dediği de ileri sürüldü.
Ordu'da hakkında yakalama kararı olduğu ileri sürülen şahıs, jandarma tarafından saklandığı evde bulundu. Kapısına dayanan ekiplerden kaçabilmek için sıra dışı bir yöntem deneyen şüpheli, elektrik tellerine tutunarak evden uzaklaşmaya çalıştı.
Haberler.com'un haberine göre, şüphelinin elektrik tellerine asıldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde, şüpheli şahsın kabloya tutunmaya çalıştığı sırada yakınlarının kendisini vazgeçirmeye çalıştığı görülüyor.
Öte yandan sosyal medyada, tellere tutunan kişinin "Ben kuşum" dediği de iddia edildi.
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