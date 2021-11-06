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Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: En az 99 kişi hayatını kaybetti
© AFP 2021 / SAIDU BAHSierra Leone
© AFP 2021 / SAIDU BAH
Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 99 kişi yaşamını yitirdi. Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, patlamanın, çevredeki insanların kazada hasar gören tankerden sızan benzini toplamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini belirtti.
Sierra Leone'nin Başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi.
Reuters'a konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Amara Jambai, olayda en az 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.
Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda patlamanın, çevredeki insanların kazada hasar gören tankerden sızan benzini toplamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve ölenler arasında bu kişilerin de olduğunu ifade etti
Reuters'a konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Amara Jambai, olayda en az 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.
Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda patlamanın, çevredeki insanların kazada hasar gören tankerden sızan benzini toplamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve ölenler arasında bu kişilerin de olduğunu ifade etti
Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti.
Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ— President Julius Maada Bio (@PresidentBio) November 6, 2021