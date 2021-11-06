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Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: En az 99 kişi hayatını kaybetti
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: En az 99 kişi hayatını kaybetti
Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 99 kişi yaşamını yitirdi. Freetown Belediye Başkanı Yvonne... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T16:03+0300
2021-11-06T16:03+0300
dünya
sierra leone
benzin
trafik kazası
patlama
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Sierra Leone'nin Başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi. Reuters'a konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Amara Jambai, olayda en az 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda patlamanın, çevredeki insanların kazada hasar gören tankerden sızan benzini toplamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve ölenler arasında bu kişilerin de olduğunu ifade ettiCumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti.
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sierra leone, benzin, trafik kazası, patlama

Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: En az 99 kişi hayatını kaybetti

16:03 06.11.2021
© AFP 2021 / SAIDU BAHSierra Leone
Sierra Leone - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AFP 2021 / SAIDU BAH
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Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 99 kişi yaşamını yitirdi. Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, patlamanın, çevredeki insanların kazada hasar gören tankerden sızan benzini toplamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini belirtti.
Sierra Leone'nin Başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi.

Reuters'a konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Amara Jambai, olayda en az 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda patlamanın, çevredeki insanların kazada hasar gören tankerden sızan benzini toplamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve ölenler arasında bu kişilerin de olduğunu ifade etti
Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti.

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