https://tr.sputniknews.com/20211106/sputnikin-en-yasli-calisani-vefat-etti-1050544065.html

Sputnik’in en yaşlı çalışanı vefat etti

Sputnik’in en yaşlı çalışanı vefat etti

Sovyet ve Rus gazeteciliğin gazisi, Sputnik’in en yaşlı çalışanı Leizor Sigan 98 yaşında hayatını kaybetti. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T17:13+0300

2021-11-06T17:13+0300

2021-11-06T17:15+0300

dünya

rusya

moskova

sovyetler birliği

sputnik

onur nişanı

gazetecilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050543749_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8334692ef17703ffdba9e9f32fa31a0.jpg

Kariyer hayatına 1945 yılında Moskova Radyosu’nda başlayan Sigan, daha sonra ‘Rusya’nın Sesi’ (günümüzdeki adıyla ‘Rusya Bugün’) uluslararası haber ajansında siyasi yorumcu olarak çalıştı ve Polonya Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.Güncel haber ve olaylarla ilgili materyaller hazırlayan Sigan, aralarında NATO’nun doğuya ilerlemesi, Polonya-Ukrayna ilişkileri, Katyn Katliamı, Volhinya Katliamı, 2010 Smolensk uçak kazası gibi çok farklı konularda uzman olarak görev yaptı.Birkaç nesil gazeteci yetiştiren Sigan, başta Onur Nişanı olmak üzere üst düzey Sovyet ve Rusya nişan ve madalyalarına layık görülmüştü.

rusya

moskova

sovyetler birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, moskova, sovyetler birliği, sputnik, onur nişanı, gazetecilik