Sputnik’in en yaşlı çalışanı vefat etti

Kariyer hayatına 1945 yılında Moskova Radyosu’nda başlayan Sigan, daha sonra ‘Rusya’nın Sesi’ (günümüzdeki adıyla ‘Rusya Bugün’) uluslararası haber ajansında siyasi yorumcu olarak çalıştı ve Polonya Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.Güncel haber ve olaylarla ilgili materyaller hazırlayan Sigan, aralarında NATO’nun doğuya ilerlemesi, Polonya-Ukrayna ilişkileri, Katyn Katliamı, Volhinya Katliamı, 2010 Smolensk uçak kazası gibi çok farklı konularda uzman olarak görev yaptı.Birkaç nesil gazeteci yetiştiren Sigan, başta Onur Nişanı olmak üzere üst düzey Sovyet ve Rusya nişan ve madalyalarına layık görülmüştü.
Sovyet ve Rus gazeteciliğin gazisi, Sputnik’in en yaşlı çalışanı Leizor Sigan 98 yaşında hayatını kaybetti.
Kariyer hayatına 1945 yılında Moskova Radyosu’nda başlayan Sigan, daha sonra ‘Rusya’nın Sesi’ (günümüzdeki adıyla ‘Rusya Bugün’) uluslararası haber ajansında siyasi yorumcu olarak çalıştı ve Polonya Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.
Güncel haber ve olaylarla ilgili materyaller hazırlayan Sigan, aralarında NATO’nun doğuya ilerlemesi, Polonya-Ukrayna ilişkileri,Katyn Katliamı, Volhinya Katliamı, 2010 Smolensk uçak kazası gibi çok farklı konularda uzman olarak görev yaptı.
Birkaç nesil gazeteci yetiştiren Sigan, başta Onur Nişanı olmak üzere üst düzey Sovyet ve Rusya nişan ve madalyalarına layık görülmüştü.