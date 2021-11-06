https://tr.sputniknews.com/20211106/suddeutsche-zeitung-abd-ukrayna-sinirindaki-rus-askeri-hareketliliginden-kaygili-1050543241.html

Süddeutsche Zeitung: ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı

Süddeutsche Zeitung: ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı

Süddeutsche Zeitung gazetesi, ABD’nin AB ülkelerine Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden duyduğu kaygıyı ilettiğini belirtti. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T16:15+0300

2021-11-06T16:15+0300

2021-11-06T16:15+0300

savunma

abd

rusya

ukrayna

karadeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103513/92/1035139294_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c69a450ca3e9949142e56cc40919ab6d.jpg

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi ile bir dizi Avrupa ülkesine Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınına güç yığmasından duyduğu kaygıyı ileterek, askeri hareketlilikle ilgili verileri paylaştı.Gazete, ABD’nin bu hafta sonu, AB Dış İlişkiler Servisi ile Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlıklarına “Rusya’nın Ukrayna sınırına güç yığması ve buna bağlı olarak gerilimin tırmanma potansiyeli” nedeniyle duyduğu endişeyi paylaştığını yazdı.Berlin'deki ABD Büyükelçiliğinin diplomatik temasların içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçındığını belirten gazete, büyükelçiliğin “ABD'nin Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği şüpheye yer bırakmamalı” şeklindeki ifadesini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20211106/abd-medyasi-rusya-washingtonu-stratejik-kabusa-dusurdu-1050534057.html

rusya

ukrayna

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, ukrayna, karadeniz