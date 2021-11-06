Süddeutsche Zeitung: ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi ile bir dizi Avrupa ülkesine Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınına güç yığmasından duyduğu kaygıyı ileterek, askeri hareketlilikle ilgili verileri paylaştı.Gazete, ABD’nin bu hafta sonu, AB Dış İlişkiler Servisi ile Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlıklarına “Rusya’nın Ukrayna sınırına güç yığması ve buna bağlı olarak gerilimin tırmanma potansiyeli” nedeniyle duyduğu endişeyi paylaştığını yazdı.Berlin'deki ABD Büyükelçiliğinin diplomatik temasların içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçındığını belirten gazete, büyükelçiliğin “ABD'nin Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği şüpheye yer bırakmamalı” şeklindeki ifadesini aktardı.
Süddeutsche Zeitung gazetesi, ABD’nin AB ülkelerine Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden duyduğu kaygıyı ilettiğini belirtti.
Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi ile bir dizi Avrupa ülkesine Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınına güç yığmasından duyduğu kaygıyı ileterek, askeri hareketlilikle ilgili verileri paylaştı.
Gazete, ABD’nin bu hafta sonu, AB Dış İlişkiler Servisi ile Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlıklarına “Rusya’nın Ukrayna sınırına güç yığması ve buna bağlı olarak gerilimin tırmanma potansiyeli” nedeniyle duyduğu endişeyi paylaştığını yazdı.
Berlin'deki ABD Büyükelçiliğinin diplomatik temasların içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçındığını belirten gazete, büyükelçiliğin “ABD'nin Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği şüpheye yer bırakmamalı” şeklindeki ifadesini aktardı.