https://tr.sputniknews.com/20211106/tbmm-baskani-sentop-katildigi-konferansta-tek-adam-tartismalarina-degindi--1050544488.html

TBMM Başkanı Şentop, katıldığı konferansta 'tek adam' tartışmalarına değindi

TBMM Başkanı Şentop, katıldığı konferansta 'tek adam' tartışmalarına değindi

TBMM Başkanı Şentop, 'Anayasalar ve Siyaset' konferansında konuştu. Konferansın soru cevap bölümünde soru üzerine 'tek adam’ tartışmalarına değinen Şentop... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T17:44+0300

2021-11-06T17:44+0300

2021-11-06T17:44+0300

türkiye

tbmm

mustafa şentop

parlamenter sistem

tek adam

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TBMM Başkanı Şentop, Türk Parlamenterler Birliği tarafından İstanbul Filizli Köşk'te düzenlenen ‘Anayasalar ve Siyaset’ konulu konferansına katıldı. Şentop, konferansın soru cevap bölümünde soru üzerine 'tek adam’ tartışmalarına değindi.Dünyadaki bütün sistemlerde de bir tek adam bulunduğunu belirten Şentop, "Siyasi partilerde şu anda tek adam dediğimiz şeyden kastettiğimiz, son kararı tek kişinin vermesi meselesidir. Parlamenter sistemde çok adam mı var? 'Tek adam' diye itiraz edenlere soruyorum size göre kaç olması lazım? Yani 2, 3, 5, 10... Nedir? Parlamenter sistemde çok adam mı var? Hayır. Parlamenter sistemde eğer klasik parlamenter sistemse başbakan var, cumhurbaşkanı sembolik yetkilere sahip. Kabine var, Bakanlar Kurulu var evet. Ama mesele zaten irade-i külliye cüziye çatışmasında ortaya çıkar. Çatışma yoksa orada bir tahlil yapabilmek, kanaat ortaya koyabilmek mümkün değil." diye konuştu.Çatışma olduğunda bir uzlaşma yerine sistemde hep başbakanın dediğinin olduğunu dile getiren Şentop, "Cumhurbaşkanının yetkileri normal olarak sembolik parlamenter sistemde. İki tane olunca zaten çatışma oluyor. Bunları Türkiye daha önceki dönemlerde de yaşadı." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20201117/varank-turkiyede-bir-tek-adam-rejimi-yok-ama-tek-adam-muhalefeti-tek-kadin-muhalefeti-var-tek-dag-1043237784.html

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tbmm, mustafa şentop, parlamenter sistem, tek adam