https://tr.sputniknews.com/20211106/tbmm-baskani-sentoptan-iyi-partili-turkkana-ozur-dileme-cagrisi-1050531869.html

TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı

TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterip özür dileme çağrısı yaptı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T01:02+0300

2021-11-06T01:02+0300

2021-11-06T01:02+0300

türkiye

mustafa şentop

lütfü türkkan

iyi parti

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı "çirkin üslubundan" dolayı, onun şahsında milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211105/bingolde-aksenere-tepki-gosteren-kisiye-turkkandan-kufur-1050524686.html

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mustafa şentop, lütfü türkkan, iyi parti