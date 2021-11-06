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TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı
TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterip özür dileme çağrısı yaptı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T01:02+0300
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mustafa şentop
lütfü türkkan
iyi parti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı "çirkin üslubundan" dolayı, onun şahsında milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/bingolde-aksenere-tepki-gosteren-kisiye-turkkandan-kufur-1050524686.html
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mustafa şentop, lütfü türkkan, iyi parti

TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı

01:02 06.11.2021
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterip özür dileme çağrısı yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı "çirkin üslubundan" dolayı, onun şahsında milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
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Bingöl'de Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür
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